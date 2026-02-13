Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, по его мнению, достижение мира на Украине невозможно без участия европейских стран. Макрон подчеркнул, что новый канал будет функционировать с полной прозрачностью для Украины, европейских партнеров и союзников из США.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что после многочисленных попыток «отменить» Россию европейцы начали говорить о неизбежности диалога с Москвой, так как осознали возможный крах Украины.

Ранее Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу.