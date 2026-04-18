Минюст США отказался помогать Франции в расследовании против Маска
США обвинили Францию в неправомерном преследовании соцсети Маска
Американское министерство юстиции отклонило запрос Парижа о содействии в расследовании деятельности социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обвинив французские власти в политически мотивированном преследовании бизнеса.
Министерство юстиции США отказалось помогать французским правоохранительным органам в расследовании против социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. В ведомстве считают действия Парижа попыткой помешать ведению американского бизнеса.
«Министерство юстиции заявило французским правоохранительным органам, что оно не будет содействовать их усилиям в расследовании против X, принадлежащей Илону Маску. Управление внешних связей минюста США обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия в целях препятствования ведению американского бизнеса», – говорится в публикации издания.
В американском ведомстве подчеркнули, что Франция пытается контролировать публичное пространство свободного выражения идей и мнений.
Кроме того, американская сторона заявляет, что республика стремится втянуть США в политически мотивированное уголовное преследование. Представитель компании xAI выразил надежду на прекращение немотивированного расследования.
Напомним, в феврале парижский надзорный орган сообщил об обысках во французских офисах социальной сети Х. Правоохранители также пригласили Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний. Расследование было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok из-за генерации им дипфейков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французская прокуратура направила Илону Маску и Линде Яккарино повестки на допрос по делу о дипфейках. Владелец платформы назвал обыски в парижском офисе компании политической атакой.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал предпринимателя проигнорировать судебный вызов из-за угрозы ареста.