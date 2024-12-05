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Сечин: Стоимость финансовых активов США в шесть раз больше реальных активов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что финансовые активы США значительно превышают стоимость их реальной экономики и предложил золото как конкурента доллару.
Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме сообщил, что стоимость финансовых активов США в шесть раз превышает стоимость активов реальной экономики. «Гигантский пузырь ликвидности привел к перетоку богатства из реальной экономики в финансовый сектор», – заявил он, подчеркнув влияние этого процесса на глобальную экономику, передает ТАСС.
Он отметил, что использование доллара в качестве мировой резервной валюты приносит США прямую выгоду на сумму порядка 100 млрд долларов в год. Сечин добавил, что такая ситуация создает предпосылки для искусственного занижения стоимости долгового финансирования в долларах США. По оценке «Маккинзи», эта выгода составляет значительные суммы для американской экономики.
Кроме того, Сечин подчеркнул, что продолжение ограничений долларовых расчетов в мировой торговле увеличит возможности применения национальных валют. «Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов», – заявил он, указав на рост доли золота в мировых золотовалютных резервах до 20% за последние три года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты. Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС.