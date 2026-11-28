WSJ: Украина использовала израильскую систему HiSKY для обстрела Крымского моста

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины жалуются на работу американской системы спутниковой связи Starlink и ищут ей альтернативу, пишет The Wall Street Journal. Иногда украинские пилоты используют ячеистые сети, где дроны передают радиосигналы другим беспилотникам, или сотовые сети.

«По данным источников, некоторые из украинских боеприпасов, использованных для обстрела Крымского моста, были оснащены системой HiSKY. В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России, и украинские команды беспилотников использовали её для поиска российских пусковых установок баллистических ракет», – написало издание.

При этом израильская система требует больше технических знаний и присутствия специалистов во время миссий, поэтому ВСУ, вероятно, будут использовать ее только для особо важных задач.

Основатель военно-аналитической группы Oko Hora Дмитрий Батеха отметил, что в настоящее время у украинских сил нет полностью жизнеспособной альтернативы Starlink, а развертывание европейских систем носит очень ограниченный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ограничения в работе спутниковой системы связи Starshield назвали причиной потери украинской армией множества беспилотников.

В прошлом месяце Украина использовала ударные беспилотники с терминалами Starlink при атаке на Донецк.

Вооруженные силы Украины испытывали трудности из-за отключения спутниковой связи Starlink в Херсонской области.