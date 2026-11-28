На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Мать умершей от истощения девочки в Вологде арестовали на два месяца
Суд арестовал мать умершей от истощения пятилетней девочки в Вологде
Вологодский городской суд заключил под стражу мать пятилетней девочки, которая умерла от истощения в многодетной семье.
Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 25 января 2027 года, передает РИА «Новости».
В четверг Следственное управление СК по Вологодской области сообщило о смерти пятилетней девочки от истощения. В семье воспитывались 12 детей в антисанитарных условиях. Семилетний брат погибшей попал в больницу в истощенном состоянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу суд арестовал отца погибшего ребенка. Следователи подали ходатайство об аресте родителей.
В четверг в Вологде возбудили уголовные дела после смерти пятилетней девочки от истощения.