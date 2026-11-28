Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Суд в Вологде арестовал отца умершей от истощения девочки
Вологодский суд на два месяца арестовал отца умершей от истощения девочки
Вологодский городской суд заключил под стражу на два месяца отца пятилетней девочки, которая скончалась от истощения в многодетной семье.
Вологодский городской суд арестовал на два месяца отца умершей от истощения девочки, передает РИА «Новости».
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия до 25 января 2027 года», – огласила решение судья.
В четверг региональное управление Следственного комитета сообщило, что в вологодской семье в антисанитарных условиях воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Ведомство возбудило дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Следственный комитет России сообщил о подаче ходатайства об аресте отца и матери скончавшегося ребенка.
Объединенная пресс-служба судов региона заявила об умышленном лишении пищи умершей пятилетней девочки со стороны родителей.
В четверг управление Следственного комитета по Вологодской области возбудило уголовные дела после смерти малолетней от истощения.