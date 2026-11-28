Суд в Вологде арестует родителей умершей от истощения девочки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вологодский городской суд рассматривает в закрытом режиме ходатайство следствия об аресте отца ребенка, вопрос об аресте матери будет решен позднее, передает РИА «Новости».

«По версии следствия, родители пятилетней девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде, на протяжении длительного времени, вплоть до 26 ноября 2026 года, умышленно лишали малолетнюю приема пищи», – говорится в сообщении судебной инстанции.

По данным следствия, эти действия привели к истощению и смерти ребенка.

Ранее СУ СК по Вологодской области сообщило, что в многодетной семье в Вологде в антисанитарных условиях содержались 12 детей. Пятилетняя девочка скончалась от истощения, ее семилетний брат попал в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности служб профилактики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу следователи подали ходатайство об аресте отца и матери девочки.

В четверг глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти ребенка.

В Вологде возбудили уголовные дела после гибели девочки от истощения.