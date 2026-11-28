Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Следствие заявило об умышленном лишении пищи погибшей в Вологде девочки
Суд в Вологде арестует родителей умершей от истощения девочки
Родители умершей в Вологде пятилетней девочки умышленно лишали ее пищи долгое время, заявила объединенная пресс-служба судов региона.
Вологодский городской суд рассматривает в закрытом режиме ходатайство следствия об аресте отца ребенка, вопрос об аресте матери будет решен позднее, передает РИА «Новости».
«По версии следствия, родители пятилетней девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде, на протяжении длительного времени, вплоть до 26 ноября 2026 года, умышленно лишали малолетнюю приема пищи», – говорится в сообщении судебной инстанции.
По данным следствия, эти действия привели к истощению и смерти ребенка.
Ранее СУ СК по Вологодской области сообщило, что в многодетной семье в Вологде в антисанитарных условиях содержались 12 детей. Пятилетняя девочка скончалась от истощения, ее семилетний брат попал в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности служб профилактики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу следователи подали ходатайство об аресте отца и матери девочки.
В четверг глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти ребенка.
В Вологде возбудили уголовные дела после гибели девочки от истощения.