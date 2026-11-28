Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Семь человек погибли при взрыве в здании школы в Афганистане
Shafaqna: При взрыве в школе в афганской провинции Кунар погибли семь человек
Глава регионального управления министерства информации и культуры афганской провинции Кунар Сами Уль-Хак Баян сообщил о гибели семи учащихся в результате взрыва в местной школе.
В субботу утром в школе «Шагай» административного центра провинции Кунар города Асадабад произошел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaqna.
«Глава регионального управления министерства информации и культуры провинции Кунар Сами Уль-Хак Баян заявил, что погибли семь и ранены 97 учащихся – именно такое число погибших и раненых доставлено в больницу», – отмечается в сообщении.
До настоящего времени ни одна антиправительственная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу региональное управление полиции сообщило о взрыве в здании школы в афганском городе Асадабад.