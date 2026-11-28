Shafaqna: При взрыве в школе в афганской провинции Кунар погибли семь человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В субботу утром в школе «Шагай» административного центра провинции Кунар города Асадабад произошел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaqna.

«Глава регионального управления министерства информации и культуры провинции Кунар Сами Уль-Хак Баян заявил, что погибли семь и ранены 97 учащихся – именно такое число погибших и раненых доставлено в больницу», – отмечается в сообщении.

До настоящего времени ни одна антиправительственная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу региональное управление полиции сообщило о взрыве в здании школы в афганском городе Асадабад.