Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Рекордное число долгов за ЖКХ зафиксировано на Украине
Количество дел по долгам за ЖКХ на Украине превысило 788 тысяч
На Украине открыли более 788 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги на начало сентября, что стало максимальным показателем за два года.
Долг на сентябрь на 13% больше, чем в июле, когда было зарегистрировано 701 тыс. долгов, а по сравнению с 2022 годом число дел выросло в 1,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на сервис «Опендатабот».
Согласно данным Единого реестра должников, украинцы чаще всего не платят за теплоснабжение – 330 тыс. дел, а также за водоснабжение – 162 тыс. дел. Много исполнительных производств открыто по долгам за энергоснабжение и газ – 87 тыс. и 75 тыс. соответственно.
Наибольшее число должников зафиксировано в Днепропетровской области – более 150 тыс., на втором месте Харьковская область – 128 тыс. Чаще всего не оплачивают коммунальные услуги люди возрастом от 46 до 60 лет, среди них доля женщин-должников достигает 56%.
В конце августа украинская Госслужба статистики впервые за два года опубликовала данные по задолженности населения за коммуналку – общая сумма долгов превышает 2,5 млрд долларов.
Ранее в ЕК заявили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей. А дефицит бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.