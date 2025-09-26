  • Новость часаУмер Тигран Кеосаян
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
    Нафтогаз начал переговоры о прямых поставках СПГ из США
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    10 комментариев
    26 сентября 2025, 14:38 • Новости дня

    Рекордное число долгов за ЖКХ зафиксировано на Украине

    Количество дел по долгам за ЖКХ на Украине превысило 788 тысяч

    Tекст: Евгения Караваева

    На Украине открыли более 788 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги на начало сентября, что стало максимальным показателем за два года.

    Долг на сентябрь на 13% больше, чем в июле, когда было зарегистрировано 701 тыс. долгов, а по сравнению с 2022 годом число дел выросло в 1,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на сервис «Опендатабот».

    Согласно данным Единого реестра должников, украинцы чаще всего не платят за теплоснабжение – 330 тыс. дел, а также за водоснабжение – 162 тыс. дел. Много исполнительных производств открыто по долгам за энергоснабжение и газ – 87 тыс. и 75 тыс. соответственно.

    Наибольшее число должников зафиксировано в Днепропетровской области – более 150 тыс., на втором месте Харьковская область – 128 тыс. Чаще всего не оплачивают коммунальные услуги люди возрастом от 46 до 60 лет, среди них доля женщин-должников достигает 56%.

    В конце августа украинская Госслужба статистики впервые за два года опубликовала данные по задолженности населения за коммуналку – общая сумма долгов превышает 2,5 млрд долларов.

    Ранее в ЕК заявили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей. А дефицит бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.


    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (26)
    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Комментарии (17)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ

    Мерц предложил дать Украине кредит на 140 млрд евро из российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить на саммитах идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Германия выступила с инициативой предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов России, замороженных в странах Евросоюза, передает ТАСС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в статье для Financial Times: «На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны».

    Мерц отметил, что до момента выплаты компенсации Россией активы будут оставаться замороженными по решению Европейского совета.

    Мерц сообщил о намерении обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил дать мандат на разработку соответствующего инструмента в юридически надежной форме на заседании Европейского совета в конце октября.

    По его словам, в идеале решение должно быть принято единогласно, но в случае необходимости достаточно будет подавляющего большинства государств-членов, поддерживающих Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и предложили новые юридические механизмы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение конфликта на Украине может занять много времени и исключил возможность навязанного урегулирования без учета суверенитета страны.

    Комментарии (19)
    26 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике пресечена деятельность секты, которая управлялась из украинской столицы, ее участники переводили часть доходов своей организации, сообщили в ФСБ.

    В городе Кировске в ЛНР действовало незарегистрированное объединение «Церковь Христа», члены которого собирали и переводили денежные средства в пользу организации «Всеукраинский духовный центр Возрождение», сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Организация «Всеукраинский духовный центр Возрождение» признана в России нежелательной. Общая сумма переводов составила более 2 млн рублей, а сами участники организации направляли 10% своих доходов киевскому центру.

    Ранее в Новосибирске суд признал основателя организации «Община Виссариона» Сергея Торопа виновным в создании секты и приговорил к 12 годам лишения свободы.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России

    Премьер Бельгии отверг предложение канцлера ФРГ по российским активам

    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер публично осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины, подчеркнув риски для ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер категорически отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине кредита под залог замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    «Взять деньги и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. Это никогда не произойдет», – заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН, его цитирует агентство Belga.

    Премьер объяснил, что изъятие активов Центробанка третьего государства создает опасный прецедент, грозящий не только Бельгии, но и всему Европейскому союзу. Он отметил, что подобные действия могут вынудить другие страны вывести свои резервы из еврозоны, если сочтут их небезопасными.

    Де Вевер также выразил раздражение по поводу того, что европейские лидеры зачастую публично обсуждают подобные инициативы без учета всех последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Он также предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Юнаковку в Сумской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю они овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1605 военнослужащих, десять бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов с боеприпасами и матсредствами.

    За неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери противника составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР.

    За минувшую неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов и горючего, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Переездное в ДНР, а также освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    WP: В НАТО признали, что остановить ВС России невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева у Украины не хватит военных ресурсов для сдерживания продвижения Вооруженных сил России, остановить российскую армию невозможно, сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

    Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

    В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

    По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 19:29 • Новости дня
    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь

    Чрезвычайный посол Долгов: Армия России уверенно продвигается вперед

    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Чем дольше противник будет противиться мирному урегулированию украинского кризиса, тем больше потеряет территорий. Ведь все это время Россия будет продвигаться на поле боя, освобождая все новые территории, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По данным Минобороны, ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 тыс. 714 кв. километров.

    «Данные Минобороны говорят о том, что решаются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, в том числе по созданию буферной зоны. Причем она должна быть такой, чтобы предотвратить попытки атак на наши гражданские объекты», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, «чем дольше противник будет пытаться воевать с нами, тем больше потеряет людей и территорий». «Мы продвигаемся и это совершенно очевидно, решаем вопросы, которые стоят перед нами в рамках СВО. Президент России неоднократно говорил, что с каждым днем мы будем идти все дальше, поэтому промедление с мирным урегулированием обернется для Зеленского полной потерей страны», – продолжил дипломат.

    Он также усомнился в том, что «Зеленский, которого ободрили западники, думает о каком-либо урегулировании». «Вероятно, он собирается воевать до последнего украинца», – добавил спикер. Долгов подчеркнул, что всерьез о возврате территорий, о чем ранее на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп, никто не говорит.

    «Россия не отдаст эти территории, это часть Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции. Владимир Путин говорил, что Россия всерьез еще ничего не начинала на Украине и эту формулу никто не отменял. Президент имел в виду, что мы используем наш военный потенциал на очень небольшой процент. Если натовцы и украинцы хотят попробовать, то, как говорится, флаг им в руки», – сказал собеседник.

    По мнению Долгова, стратегически вопрос с точки зрения победы России в СВО и поражения Украины и поддерживающего ее Запада решен давно – движение будет только в одном направлении. «Вопрос лишь в темпах. Впрочем, неоднократно говорилось – мы движемся с той скоростью, которая позволяет нам максимально беречь наших людей и гражданское население», – заключил Долгов.

    В четверг Минобороны России опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО. Всего с января подразделения Вооруженных сил России освободили более 4 тыс. 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    Свыше 3 тыс. 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике (ДНР). В Луганской народной республике (ЛНР) российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Запорожской области освободили более 261 квадратного километра.

    Также приводятся данные по трем украинским областям, на территории которых создается буферная зона безопасности. В Харьковской области освобождено свыше 542 квадратных километров, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, а в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства в мае. Глава государства обращал внимание на то, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности – помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а возможно – «пойти еще дальше». Глава Белого дома полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.

    В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может разделить эти высказывания Трампа. Изменение тональности заявлений президента США, который всячески выступал за скорейшее завершение украинского кризиса, Песков связал с состоявшейся встречей Трампа с Зеленским.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Зеленскому пообещали «справедливое возмездие», от которого не спасут убежища

    Tекст: Ирма Каплан

    Угрозы Владимира Зеленского в адрес россиян обернутся для него справедливым наказанием, избежать которого не удастся ни в одном укрытии, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

    Он считает, что Зеленский может повторить позорный конец своего кумира Адольфа Гитлера, который провел последние месяцы жизни в бункере.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Times сообщила о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

    В июне военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Пасечник сообщил о попытке ВСУ вывести из строя Луганскую ТЭС

    ВСУ нанесли удары по газовым станциям Северодонецка и Счастья

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии ударов по газораспределительным станциям в городах ЛНР были обесточены Северодонецк и Счастье, пострадала Луганская ТЭС.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по газораспределительным станциям в городах Северодонецке и Счастье, передает ТАСС. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, основной целью атаки была работающая на газу Луганская ТЭС.

    Пасечник заявил: «Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и городе Северодонецке. Без света [остался] Северодонецк, без света – Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу [Луганскую] ТЭС».

    Атака произошла в день проведения форума «Интеграция Луганской народной республики: результаты и новые вызовы». В результате удара оба города остались без электроэнергии. Луганская ТЭС продолжает оставаться одной из ключевых энергостанций региона.

    В конце 2024 года глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош сообщил, что Луганская ТЭС начала работать на газу после отказа от угля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2. Напомним, в августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области

    Богомаз: При ударе ВСУ из РСЗО «Град» по Белой Березке пострадали мирные жители

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированного удара с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области из реактивных систем залпового огня «Град», сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    По словам Богомаза, среди пострадавших оказались несколько мирных жителей, в том числе ребенок. Все раненые были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела произошли возгорания, повреждены жилые дома и административные здания.

    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями.

    В Краснодарском крае потушили пожар, который начался после падения беспилотника.

    В среду в результате удара украинских дронов по центру Новороссийска погибли два человека.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 07:17 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу над страной перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Азовским морем перехватили 20 дронов, над Ростовской областью – 14, над Крымом – также 14, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Кубанью уничтожили три беспилотника. Над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями уничтожили по одному дрону.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на пятницу средства ПВО отразили атаку дронов в шести районах региона.

    Также вечером в четверг на территории Курской АЭС-2 подавили боевой беспилотный летательный аппарат ВСУ.

    Кроме того, в четверг начался пожар на территории предприятия на Кубани после удара БПЛА, его ликвидировали.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления и сыпать угрозами, стараясь убедить европейских спонсоров в своей успешности на военном поприще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал высказывания Зеленского о необходимости российским чиновникам знать местонахождение бомбоубежищ, передает ТАСС.

    «Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», – отметил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что подобная риторика украинского лидера выглядит безответственно.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (0)
    Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    Бельгия раскритиковала идею кредита Украине за счет активов России
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    В Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя
    В России утверждены новые стандарты качества пива

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации