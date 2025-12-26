Tекст: Вера Басилая

По данным издания Kyiv Post, Владимир Зеленский в ближайшие дни может посетить резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для проведения важных переговоров, передает РИА «Новости».

Как указывается, если все пойдет по плану, визит может состояться уже 28 декабря.

Kyiv Post отмечает, что «Зеленский, как ожидается, в ближайшие дни отправится во Флориду для очень важных переговоров в Мар-а-Лаго – возможной площадке для встречи с американским руководством».

Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 20-21 декабря встречался в Майами со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Эти переговоры касались обсуждения мирного плана США по Украине, который включал 27 пунктов, разделённых на четыре тематических пакета.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что основное внимание переговоров между США и Киевом уделяется вопросам разделения территорий. Гарантии безопасности между сторонами уже практически согласованы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал так называемый «мирный план» и заявил, что он обсуждается на переговорах в США.

Политолог Владимир Скачко заявил, что Москва отвергнет этот план.

Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность России к переговорам и напомнил о предложенных в июне 2024 года условиях выхода из кризиса, отметив, что главным препятствием остается позиция Киева.