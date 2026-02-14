Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.0 комментариев
Ван И заявил о необходимости диалога для мира на Украине
Китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что без последовательного диалога мир по Украине не будет достигнут.
По его словам, мирное соглашение по Украине не появится само по себе, необходимо продолжать диалог,передает РИА «Новости». Ван И добавил, что начало мирных переговоров – положительный шаг, однако добиться мира можно только через постоянное обсуждение реальных вопросов. «Мирное соглашение не упадет с неба», – подчеркнул Ван И в своей речи.
Министр выразил надежду, что благодаря совместным усилиям удастся достичь всеобъемлющего, долгосрочного, обязывающего и приемлемого для всех сторон соглашения. Ван И отметил, что этой цели стремится все международное сообщество, включая Китай.
Глава МИД КНР также указал на важность устранения коренных причин украинского кризиса для обеспечения стабильного мира в Европе. Он заявил, что двери для диалога по урегулированию конфликта «наконец-то открыты», и призвал все заинтересованные стороны воспользоваться этим шансом.
Ван И отдельно отметил роль Европы, подчеркнув, что она не должна быть сторонним наблюдателем в вопросах украинского урегулирования. «Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом», – добавил министр, отвечая на вопросы участников конференции.
