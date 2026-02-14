Ван И заявил о необходимости диалога для мира на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, мирное соглашение по Украине не появится само по себе, необходимо продолжать диалог,передает РИА «Новости». Ван И добавил, что начало мирных переговоров – положительный шаг, однако добиться мира можно только через постоянное обсуждение реальных вопросов. «Мирное соглашение не упадет с неба», – подчеркнул Ван И в своей речи.

Министр выразил надежду, что благодаря совместным усилиям удастся достичь всеобъемлющего, долгосрочного, обязывающего и приемлемого для всех сторон соглашения. Ван И отметил, что этой цели стремится все международное сообщество, включая Китай.

Глава МИД КНР также указал на важность устранения коренных причин украинского кризиса для обеспечения стабильного мира в Европе. Он заявил, что двери для диалога по урегулированию конфликта «наконец-то открыты», и призвал все заинтересованные стороны воспользоваться этим шансом.

Ван И отдельно отметил роль Европы, подчеркнув, что она не должна быть сторонним наблюдателем в вопросах украинского урегулирования. «Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом», – добавил министр, отвечая на вопросы участников конференции.

