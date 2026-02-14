  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на поселок Центральный в ЛНР пострадали 15 человек
    Какое отношение к России имеет попытка госпереворота в Киргизии
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 17:19

    Генсек НАТО призвал страны ЕС не поставлять Киеву ненужную помощь ради фото

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи, не согласованной с Киевом, подчеркнув, что важно учитывать реальные потребности ВСУ.

    енсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза воздержаться от передачи Украине военной помощи вне согласованного перечня, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что поставки должны осуществляться по списку, который совместно разработан с украинской стороной. «Не поставляйте двустороннюю помощь вне этого списка, даже если это красиво выглядит на фотографиях в газетах. Мы точно знаем, что им нужно», – заявил Рютте.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи, согласно которой Вашингтон продает вооружения европейским союзникам по НАТО, а те уже передают их Киеву. По словам Трампа, США больше не финансируют Украину напрямую, а получают оплату за оружие через союзников.

    Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских сил. В Кремле также заявляли о негативном эффекте накачивания Украины оружием со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности США поставить вооружение Киеву на сумму от 12 до 15 млрд долларов в 2026 году.

    Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую, бюджетную и гуманитарную поддержку с февраля 2022 года по декабрь 2025 года.

    Состояние главы Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании, поставляющей оружие Украине.

    13 февраля 2026, 19:12
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:46
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    14 февраля 2026, 12:44
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    14 февраля 2026, 06:13
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    @ Emmi Korhonen/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Финляндии Александр Стубб во время общения с журналистами выразил мнение, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине.

    Как сообщает Bild, президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине.

    В ответ на вопрос украинского журналиста о том, как «взять ситуацию под контроль» в России, Стубб сказал: «Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это потому, что Россия потерпела стратегическую неудачу».

    По словам финского лидера, Москва хотела сделать Украину «российской» и добиться снижения обороноспособности НАТО, но, как считает Стубб, эти цели не были достигнуты.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, а бойцы освобождают территории «квадратными километрами». Путин неоднократно подчеркивал уверенность в выполнении всех целей спецоперации российской армией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Киев должен принять решение и начать переговоры, а пространство для свободы принятия решений украинской стороной сокращается из-за наступательных действий российских сил. По мнению Пескова, дальнейшее продолжение конфликта опасно и не имеет смысла для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров, если они проявят инициативу к диалогу.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что разговоры о возможном нападении России на страны НАТО после конфликта на Украине создают неоправданный шум.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Украина уже проиграла в военном отношении, а ее потери ужасающи.

    13 февраля 2026, 21:34
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    13 февраля 2026, 18:35
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы.

    Согласно проекту постановления, Дзюба, избранный от Тульского одномандатного округа №183, сложит мандат по собственной инициативе, передает РИА «Новости».

    Планируется, что вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании 17 февраля.

    В декабре Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

    В сентябре Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова.

    13 февраля 2026, 19:20
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    14 февраля 2026, 12:52
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    13 февраля 2026, 21:04
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    13 февраля 2026, 20:07
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    13 февраля 2026, 21:14
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Сергей Безруков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Об этом актер сообщил подписчикам в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что текущих рабочих обязанностей ему хватает и добавил, что полностью сосредоточен на своих действующих проектах.

    «У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», – написал Безруков.

    Ранее сообщалось, что в список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Источник в окружении режиссера рассказал, что он ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    13 февраля 2026, 18:27
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    14 февраля 2026, 15:20
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ

    Эксперт Кнутов назвал последствия поражения центральной базы РАВ ВСУ

    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поражение центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ означает, что в ближайшее время противник начнет ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта, одновременно Москва усиливает свои позиции перед новым раундом переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. О поражении украинской центральной базы РАВ сообщило в субботу Минобороны.

    «Уничтоженная центральная база ракетно-артиллерийского вооружения, я полагаю, была одной из крупнейших на Украине и могла снабжать части ВСУ в Донбассе. Там могли храниться боеприпасы для западных артсистем, ракеты для РСЗО, поэтому вывод из строя такого объекта означает, что в ближайшее время ВСУ начнут ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта. И это будет достаточно болезненно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, западные союзники постараются компенсировать Украине потерю арсенала, который имеет стратегическое значение, «но понятно, что их возможности не бесконечны». «Со складов стран НАТО в Европе уже было отдано Украине около 70% запасов ракет. Поэтому уничтожение такого арсенала – это не просто ослабление боевых возможностей противника, но и удар по престижу ВСУ и киевского режима перед их партнерами-покровителями», – добавил спикер.

    Кнутов подчеркивает, что уничтожение складов боеприпасов, военных заводов и логистических цепочек для перевозки ракет снижает возможности Украины наносить удары по российским гражданским объектам. «В последнее время удары по Белгороду и другим приграничным районам носят античеловечный характер», – возмутился собеседник.

    В сводке Минобороны также говорится об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины. По словам Кнутова, энергетика играет большую роль в производстве боеприпасов и военной техники. «На предприятия военного-промышленного комплекса Украины приходится примерно 70% потребностей страны в электроэнергии. Именно поэтому Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре», – отметил эксперт.

    Сообщение Минобороны было сделано в ходе заявлений госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене о сужении переговорной повестки. Таким образом, удар по РАВ и поражение других объектов в 154 районах можно расценивать, как попытку России усилить свои позиции перед новым раундом переговоров в предстоящий вторник. Уничтожение стратегического резерва боеприпасов, пояснил Кнутов, будет веским аргументом, который должен убедить Киев и Запад в безнадежности военного решения.

    «Чем больше будет подобного рода ударов с нашей стороны, тем быстрее киевский режим пойдет на мирные соглашения. Все это показывает, что поддержка киевского режима бесполезна. То оружие, которое поставляется ВСУ, Россия будет уничтожать», – сказал эксперт.

    Одна из важнейших актуальных задач – найти и уничтожить на Украине подземный завод по производству крылатых ракет «Фламинго» и «Нептун». «Уничтожая заводы и арсеналы, мы ослабляем позиции ВСУ на фронте и в то же время защищаем наше население, решаем задачи противовоздушной обороны», – добавил Кнутов.

    В субботу Минобороны России сообщило о поражении центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

    Целями ударов также были объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    14 февраля 2026, 02:19
    Постпред США при НАТО сообщил об отправке 600 F-35 в Европу

    @ Robin van Lonkhuijsen/ANP/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Общее количество истребителей F-35, переданных Соединенными Штатами странам Европы, скоро достигнет 600 единиц, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Он отметил: «Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их».

    Уитэкер подчеркнул, что поставки истребителей идут по плану, а США сохраняют приверженность коллективной безопасности НАТО. По его словам, аргументы о возможном отказе США от поставок F-35 в Европу в настоящее время не имеют оснований. Представитель США также добавил, что союзники по НАТО активно продолжают закупать американские самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство опровергло информацию о поставках в войска новейших самолетов F-35 без радиолокационных станций. Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели совместный тренировочный полет в небе над Гренландией.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возвращения страны в программу F-35 для укрепления отношений с США и повышения безопасности НАТО.

    13 февраля 2026, 21:28
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    13 февраля 2026, 20:55
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу

    @ Владимир Андреев/URA.RU/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Традиционные блины на Масленицу – это источник лишних жиров и быстрых углеводов, которые не несут пользу для здоровья, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург. Он дал совет, как не только минимизировать вред от поедания блинов, но и дать организму полезную и тонизирующую нагрузку. В этом году Масленичная неделя проходит с 16 по 22 февраля.

    «Само название праздника говорит о том, что еда будет очень жирная. Традиции Масленицы предполагают много блинов и много масла, в том числе сливочного. Начинки для блинов тоже самые разные. Самая традиционная – это икра, а она достаточно жирный продукт. Другими словами, происходит переедание жиров и простых быстрых углеводов, что негативно сказывается на фигуре и организме в целом», – говорит Гинзбург.

    Он отмечает, что сами по себе блины из-за содержания блинной муки при чрезмерном употреблении не приносят пользы организму. Их избыток в рационе способствует набору веса и повышает риск развития сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, атеросклероз, диабет и другие.

    «Чтобы минимизировать ущерб организму, не стоит злоупотреблять блинами. Даже если у всех масленица и у всех блины, можно просто есть их меньше: не по 5–6 штук, а, например, один. При этом увеличить долю продуктов, не способствующих набору веса – овощей и гарниров вроде гречки», – рекомендует врач.

    Далее, продолжает он, в ходе празднования следует больше времени поясящать гуляниям и физической активности. Это приносит пользу сразу по двум направлениям. С одной стороны, мышцы тратят энергию, а с другой – энергия расходуется из запасов, в результате чего «топится» лишний жир. Кроме того, на фоне нагрузок обычно меньше хочется есть.

    «Итог простой: больше движения, меньше вредной еды, больше полезной. Блины можно сделать десертом, которого должно быть немного. Причем десерта будет тем меньше, чем более сбалансированным и сытным был основной прием пищи. Для него лучше выбрать нежирное мясо или рыбу, крупяной гарнир, цельнозерновой хлеб, овощи. После такого приема пищи, уже ощущая сытость, можно неторопливо и с удовольствием съесть один блин. А затем отправиться на прогулку, поиграть в снежки, покататься с горки или повозить санки – такая активность станет полезной и тонизирующей нагрузкой», – заключил Гинзбург.

    Ранее Россельхозбанк провел исследование, благодаря которому выяснил, что треть россиян предпочитает есть блины со сметаной и считает ее главной начинкой для этого блюда. Еще 20% опрошенных рассказали, что любят есть блины со сгущенкой, а третьей по популярности начинкой стала икра.

