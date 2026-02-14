Генсек НАТО Рютте призвал страны ЕС не поставлять Киеву ненужную помощь ради фото

Tекст: Денис Тельманов

енсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза воздержаться от передачи Украине военной помощи вне согласованного перечня, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что поставки должны осуществляться по списку, который совместно разработан с украинской стороной. «Не поставляйте двустороннюю помощь вне этого списка, даже если это красиво выглядит на фотографиях в газетах. Мы точно знаем, что им нужно», – заявил Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи, согласно которой Вашингтон продает вооружения европейским союзникам по НАТО, а те уже передают их Киеву. По словам Трампа, США больше не финансируют Украину напрямую, а получают оплату за оружие через союзников.

Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских сил. В Кремле также заявляли о негативном эффекте накачивания Украины оружием со стороны Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности США поставить вооружение Киеву на сумму от 12 до 15 млрд долларов в 2026 году.

Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую, бюджетную и гуманитарную поддержку с февраля 2022 года по декабрь 2025 года.

Состояние главы Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании, поставляющей оружие Украине.