Летевший из Антальи в Манчестер Jet2 экстренно сел после конфликта на борту

Tекст: Денис Тельманов

Самолет лоукостера Jet2, следовавший из Антальи в Манчестер, был вынужден сесть в Брюсселе из-за драки на борту, передает канал 360 со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел 12 февраля между двумя пассажирами, которые поссорились из-за расистских высказываний. Один из мужчин находился в состоянии алкогольного опьянения, а бортпроводники пытались его успокоить, но безуспешно. После словесной перепалки началась драка.

Пресс-служба авиакомпании Jet2 заявила: «Рейс LS896 из Антальи в Манчестер был перенаправлен в Брюссель из-за ужасающего поведения двух пассажиров-нарушителей».

Представители перевозчика подтвердили, что обоим дебоширам пожизненно запретят пользоваться услугами Jet2. Нарушителей передали полиции после посадки. Авиакомпания также намерена взыскать с них компенсацию за понесенный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Pegasus Airlines совершил вынужденную посадку в Эрзуруме из-за драки между пассажирами с Украины и Казахстана.

В Петербурге следственные органы начали проверку после инцидента в аэропорту «Пулково». Ирину Кормышкину и ее семью сняли с рейса в Кишиневе после конфликта на борту с участием ее мужа.