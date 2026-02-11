Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.
Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.
«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.
В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.
В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.