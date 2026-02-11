  • Новость часаМирный житель погиб при атаке дрона на Белгородскую область
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка
    Пентагон велел второму авианосцу быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке
    Times: Украина хочет привлечь к выборам иностранные разведслужбы
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 комментариев
    11 февраля 2026, 23:37 • Новости дня

    Политолог Асафов: Народная программа ЕР синхронизирует запросы граждан и цели государства

    Политолог Асафов: Народная программа ЕР синхронизирует запросы граждан и цели государства
    @ Алексей Владыкин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» при формировании народной программы исходит из того, что любые проблемы граждан должны найти свое решение. И все поступившие запросы, собранные представителями разных отраслей, будут учтены в итоговом документе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии.

    «Перед ЕР стоит задача определить собственную идеологию, синхронизировать ее с целями государства и актуализировать под электоральный цикл. Необходимо поставить конкретные цели и задачи, которые будут решать избранные законодатели совместно с правительством», – пояснил политолог Александр Асафов.

    Он обратил внимание на слова председателя партии Дмитрия Медведева: «Не бывает маленьких проблем». «Все проблемы важны, все должны быть включены в программные документы и решаться – какими бы небольшими они ни казались. Соответственно, народная программа должна стать живым документом, регулирующим работу ЕР в течение нового созыва Госдумы и за его пределами», – сказал собеседник.

    «Народная программа «Единой России» традиционно выстраивается на основе интересов граждан и их пожеланий. По всей стране собирают эти предложения – в том числе от разных отраслей, от общественных организаций. И в первую очередь – от самих избирателей, потому что именно их интересы лежат в основе партийных задач. Ведь партия существует для людей. Поэтому народная программа всегда состоит из конкретных предложений, разделенных по направлениям», – отметил Асафов.

    По его словам, в таком подходе к работе над программой партии нет ничего удивительного: партия существует прежде всего для защиты интересов россиян. «К тому же, ЕР регулярно актуализирует свои основополагающие документы. Напомню, что, согласно закону «О политических партиях», предвыборные программы формируются на весь срок полномочий избранных депутатов и должны быть утверждены съездом партии», – добавил эксперт.

    Программа единороссов будет состоять из двух блоков: первый – предвыборный, а второй блок документа, по словам Асафова, посвящен долгосрочному планированию с учетом международного опыта, в первую очередь стран Глобального Юга. «Например, в Китае и Индии стратегические программы принято составлять на более длительный срок, чем полномочия конкретного парламента», – пояснил собеседник.

    Асафов отметил, что в разработке программы примут участие представители самых разных сфер – промышленности, образования и науки, культуры и спорта, бизнеса, профсоюзов и волонтерских движений, а также ветераны боевых действий. «Таким образом документ получит комплексный обзор проблем, что позволит принести максимальную пользу избирателям», – указал политолог.

    «Важно, что предложения для программы будут основаны на реальных потребностях людей. Будут учтены в том числе те проблемы, которые граждане присылали на «Прямую линию» с президентом. Эти вопросы должны войти в народную программу как задачи, которые партия намерена решать. Ведь человек и его интересы всегда остаются в фокусе партийной работы», – заключил Асафов.

    Ранее председатель «Единой России» пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии. Медведев подчеркнул: содержание документа необходимо определить «уже сегодня», несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре. По его словам, в своей работе ЕР ориентируется на стратегическую линию, отраженную в указах президента, в национальных проектах и в программных документах партии.

    «Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», – указал Медведев.

    Он заверил, что все приглашенные к работе эксперты – авторитетные представители различных социальных и профессиональных групп. «Вы способны аккумулировать и обрабатывать предложения, которые будут поступать в первую очередь от граждан по самым различным каналам коммуникации. Но для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы – такие, как вы», – отметил Медведев.

    Программа партии будет разделена на два блока. Первый, предвыборный, будет касаться партийной деятельности по ключевым направлениям. «Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте», – пояснил Медведев. Второй блок, долгосрочного планирования, станет набором идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться ситуативно.

    11 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
    ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ЛДПР предлагает снизить НДС до 10% на товары для детей и подростков, одновременно подняв налог для деликатесов, включая устрицы и мидии.

    ЛДПР предложила снизить ставку НДС до 10% на товары для детей и подростков, а также повысить налог на деликатесы, такие как устрицы, сообщает Газета.Ru. Автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев, пояснил, что речь идет о товарах, которые включены в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.

    В партии подчеркнули, что проблема высокой стоимости детских товаров – от игрушек до мебели – была отмечена большинством опрошенных, которые в 2025 году назвали нехватку денег главной причиной отказа от рождения детей. По мнению ЛДПР, доступность таких товаров должна быть обеспечена, чтобы не ухудшалось материальное положение семей.

    Для сбалансированности поступлений в бюджет ЛДПР предлагает отменить льготную ставку НДС 10% на ряд деликатесов, к которым относятся устрицы, гребешки и мидии. В партии отметили, что эти продукты не относятся к товарам первой необходимости.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такая мера поможет поддержать семьи с детьми, а Сысоев добавил: «цены растут сегодня буквально на все», и особенно сильно сказываются на семейных бюджетах услуги ЖКХ и стоимость детских товаров. По его словам, предложенные изменения позволят «сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект об уточнении перечня документов для подтверждения принадлежности детской продукции к товарам, облагаемым по льготной ставке НДС 10%.

    Комментарии (5)
    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

    Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году

    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск производства на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намечен на 2026 год, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме.

    Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».

    Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.

    В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев.

    Комментарии (15)
    11 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

    Песков заявил о преждевременности разговоров о выборах на Украине

    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

    По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

    Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ
    Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    В своем Telegram-канале режиссер подчеркнул: «Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения».

    Ранее в Минкультуры сообщили, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, поскольку полностью соответствует квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями.

    Напомним, министр культуры Ольга Любимова в январе объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В министерстве напомнили, что Богомолов окончил филологический факультет МГУ и ГИТИС.

    Сам Богомолов прокомментировал критику, связанную со своим назначением на этот пост.

    Актер Никита Джигурда объяснил, почему это решение вызвало негативную реакцию в обществе.

    Комментарии (25)
    11 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа по урегулированию на Украине попыткой «изнасилования» американской инициативы.

    Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

    По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

    Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

    Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

    Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Baijiahao: Литва запросила пощады после разрыва связей с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетический кризис и рекордная безработица заставили литовское руководство тихо отменить запрет на использование компонентов из недружественных стран, пишет китайское издание Baijiahao.

    Литовские власти объявляли об отключении от российских энергосистем и вводили запрет на оборудование из России и Китая, но агрессивная политика Вильнюса привела к обратным результатам, пересказывает материал Baijiahao АБН24.

    Ожидалось, что переход на европейские сети и отказ от сотрудничества с Москвой нанесут удар по российской экономике. Однако вместо этого республика столкнулась с серьезными внутренними проблемами.

    «Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», – говорится в статье.

    После отказа от российских энергоносителей цены на электричество взлетели на 46%, что спровоцировало закрытие заводов и рост безработицы.

    В итоге Вильнюс был вынужден пересмотреть свой курс. Власти республики негласно разрешили использование китайского оборудования для электросетей в критических случаях, что наблюдатели расценили как мольбу о пощаде.

    Ранее сообщалось, что военные учения в Литве, инсценирующие конфликт между Россией и НАТО, окончились победой Москвы.

    Комментарии (5)
    11 февраля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову возвращены участок и дом в поселке Раздоры Одинцовского района после отмены предыдущего решения.

    Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову возвращены участок земли и жилой дом в поселке Раздоры Одинцовского района Московской области, передает ТАСС. Сообщается, что Мосгорсуд отменил ранее принятое решение о передаче этих объектов недвижимости государству.

    Один из участников судебного процесса уточнил: «Мосгорсуд отменил решение о передаче государству жилого дома и участка Иванова в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья». Эта информация подтверждена источником агентства.

    Ранее имущество Иванова было изъято в рамках расследования, однако суд пришел к выводу о необходимости возврата недвижимости бывшему чиновнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

    Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    Комментарии (21)
    11 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    Два известных актера названы кандидатами на место ректора Школы-студии МХАТ

    Безруков и Певцов рассматривались на пост ректора МХАТ

    Два известных актера названы кандидатами на место ректора Школы-студии МХАТ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, сообщили два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.

    Один из собеседников агентства уточнил: «Мне известно, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым», передает ТАСС.

    Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что при возможной отставке Богомолова одним из кандидатов может стать художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, который тесно связан с традициями Школы-студии МХАТ.

    По его словам, Писарев преподает в учебном заведении, пользуется популярностью у студентов и успешно совмещает педагогическую и руководящую деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    По данным источника, Богомолов ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    Ранее режиссер был назначен исполняющим обязанности ректора, так как соответствовал квалификационным требованиям.

    Комментарии (5)
    11 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

    В Генпрокуратуру Казахстана поступило заявление с просьбой проверить видео с комиком Нурланом Сабуровым, в котором он говорит о поддержке российских военных, передает Finratings.kz. Обращение направил местный активист Марат Турымбетов. По мнению юриста Бауыржана Онгарова, действия Сабурова могут квалифицироваться по статье о наемничестве, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

    Вокруг видео возникли споры: некоторые пользователи выразили сомнения в его подлинности и предположили, что ролик мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Однако издание подчеркивает, что ИИ не использовался, и видео действительно существует.

    Марат Турымбетов в социальных сетях заявил: «Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по закону Республики Казахстан». Теперь судьбу Сабурова предстоит определить официальным органам.

    Ранее Сабуров заявлял, что вопросом урегулирования по его запрету на въезд в Россию займутся юристы.

    Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В разных частях страны принялись отменять концерты стендапера.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    @ Kevin Lamarque/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Внимание трамповской администрации к региону Южного Кавказа пока является дозированным, поэтому лучше не впадать в эйфорию и не повторять прежних ошибок, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армении и Азербайджане – это пока только первые попытки наполнить содержанием перформанс президента США Дональда Трампа о «прекращении еще одной войны». По «маршруту Трампа» конкретные очертания еще должны прорисоваться. Но уже хорошо, что нынешняя администрация по отношению к Южному Кавказу склоняется к прагматизму против лицемерия предыдущей», – сказал аналитик.

    По его словам, «если Армения и Азербайджан рассчитывают отобрать у Грузии место «первой жены» Америки на Кавказе, то лучше им не впадать в эйфорию».

    «Хорошо помню эйфорию в Грузии в 2008 году насчет того, как США и их президент Джордж Буш – младший лично нам помогут, когда (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили развязал кровавую военно-политическую авантюру. Эта эйфория в Грузии очень быстро заместилась паническими настроениями», – напомнил Петрэ Мамрадзе, экс-депутат парламента Грузии.

    «Конечно, у США есть конкретные интересы. К примеру, энергетическое сотрудничество со странами Южного Кавказа. И конечно же, Россию это не может не тревожить. Вот почему я призываю быть прагматиками, выверять каждый шаг и не повторять прошлых ошибок», – отметил эксперт.

    «Уже очень важно и обнадеживающе, что нет риторики байденовской администрации о демократическом регрессе, нет этих лицемерных двойных стандартов. Что касается большего прагматизма, могу выделить визит руководителя Службы госбезопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе в США 7-10 февраля. Вот это и есть конкретика, когда обсуждаются вопросы, которые волнуют обе стороны, такие, как, к примеру, наркотрафик», – сказал он.

    «С учетом того, что Россия будет болезненно воспринимать повышенное внимание США к нашему региону, желательно прописать в отношениях с Вашингтоном очень четкую дорожную карту. На примере Украине мы видим, к каким печальным последствиям приводят завышенные ожидания от сотрудничества с западными странами», – отметил эксперт.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (21)
    11 февраля 2026, 06:46 • Новости дня
    Австрия пожаловалась на удушающие цены на энергоносители

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская промышленность сталкивается с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Самая насущная задача – снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», – приводит слова Штокера РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По мнению Штокера, действующий подход ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым. В качестве примера он привел Австрию, где сокращение выбросов углекислого газа связано с уменьшением производства.

    Канцлер уверен, что целью не должно быть просто «стать экологичнее», поскольку это, по его словам, «означает стать беднее». Штокер выразил удовлетворение тем, что тенденции в экологической политике Евросоюза начали меняться.

    В качестве следующей меры он намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. По его словам, такая мера обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит перенос производств в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель выдавил российскую нефть и начал процесс выдворения российского газа из ЕС, но российский атом получил зеленый свет. На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. В Венгрии начато строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (12)
    11 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

    МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны, отметили в МИД.

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

    Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

    Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

    Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. А премьер Михаил Мишустин перечислил западные компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок.

    Комментарии (8)
    Евросоюз испугался критической зависимости от США

    Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

