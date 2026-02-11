Политолог Асафов: Народная программа ЕР синхронизирует запросы граждан и цели государства

Tекст: Алексей Нечаев

«Перед ЕР стоит задача определить собственную идеологию, синхронизировать ее с целями государства и актуализировать под электоральный цикл. Необходимо поставить конкретные цели и задачи, которые будут решать избранные законодатели совместно с правительством», – пояснил политолог Александр Асафов.

Он обратил внимание на слова председателя партии Дмитрия Медведева: «Не бывает маленьких проблем». «Все проблемы важны, все должны быть включены в программные документы и решаться – какими бы небольшими они ни казались. Соответственно, народная программа должна стать живым документом, регулирующим работу ЕР в течение нового созыва Госдумы и за его пределами», – сказал собеседник.

«Народная программа «Единой России» традиционно выстраивается на основе интересов граждан и их пожеланий. По всей стране собирают эти предложения – в том числе от разных отраслей, от общественных организаций. И в первую очередь – от самих избирателей, потому что именно их интересы лежат в основе партийных задач. Ведь партия существует для людей. Поэтому народная программа всегда состоит из конкретных предложений, разделенных по направлениям», – отметил Асафов.

По его словам, в таком подходе к работе над программой партии нет ничего удивительного: партия существует прежде всего для защиты интересов россиян. «К тому же, ЕР регулярно актуализирует свои основополагающие документы. Напомню, что, согласно закону «О политических партиях», предвыборные программы формируются на весь срок полномочий избранных депутатов и должны быть утверждены съездом партии», – добавил эксперт.

Программа единороссов будет состоять из двух блоков: первый – предвыборный, а второй блок документа, по словам Асафова, посвящен долгосрочному планированию с учетом международного опыта, в первую очередь стран Глобального Юга. «Например, в Китае и Индии стратегические программы принято составлять на более длительный срок, чем полномочия конкретного парламента», – пояснил собеседник.

Асафов отметил, что в разработке программы примут участие представители самых разных сфер – промышленности, образования и науки, культуры и спорта, бизнеса, профсоюзов и волонтерских движений, а также ветераны боевых действий. «Таким образом документ получит комплексный обзор проблем, что позволит принести максимальную пользу избирателям», – указал политолог.

«Важно, что предложения для программы будут основаны на реальных потребностях людей. Будут учтены в том числе те проблемы, которые граждане присылали на «Прямую линию» с президентом. Эти вопросы должны войти в народную программу как задачи, которые партия намерена решать. Ведь человек и его интересы всегда остаются в фокусе партийной работы», – заключил Асафов.

Ранее председатель «Единой России» пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии. Медведев подчеркнул: содержание документа необходимо определить «уже сегодня», несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре. По его словам, в своей работе ЕР ориентируется на стратегическую линию, отраженную в указах президента, в национальных проектах и в программных документах партии.

«Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», – указал Медведев.

Он заверил, что все приглашенные к работе эксперты – авторитетные представители различных социальных и профессиональных групп. «Вы способны аккумулировать и обрабатывать предложения, которые будут поступать в первую очередь от граждан по самым различным каналам коммуникации. Но для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы – такие, как вы», – отметил Медведев.

Программа партии будет разделена на два блока. Первый, предвыборный, будет касаться партийной деятельности по ключевым направлениям. «Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте», – пояснил Медведев. Второй блок, долгосрочного планирования, станет набором идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться ситуативно.