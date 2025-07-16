Генпрокуратура потребовала конфисковать половину «Рижского хлеба»

Tекст: Ирма Каплан

Генпрокуратура России требует признать экстремистским объединение хлебопеков, контролирующее 50% ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, стоимость активов которого оценивается в 1,5 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Надзорные органы заявили, что участники группы – граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько, а также их компании SIA Lielezers, ТОВ «Рижський хлiб», ТОВ «Хлiбний гурман» и рижский фонд Ziedot.lv – финансируют запрещенную в России террористическую организацию батальон «Азов» и оказывают поддержку ВСУ через латвийский фонд.

ООО «Рижский хлеб» было создано в 2006 году Нормундсом Бомисом и россиянином Сергеем Сиренко, которым принадлежит по 50% долей. После начала спецоперации на Украине Бомис публично осудил действия России, разорвал связи с Россией и потребовал остановить работу предприятия, а также вывести активы за рубеж. Его попытка вывезти оборудование была пресечена силовиками.

Партнер Бомиса Татьяна Приходько владеет украинским производителем хлеба, созданным на средства SIA Lielezers. Как установила прокуратура, оба партнера и их компании ведут экстремистскую деятельность против интересов России.

«Тем самым участники экстремистского объединения публично оправдывают террористическую деятельность украинских бандформирований, возбуждают национальную и социальную ненависть, пропагандируют исключительность и превосходство граждан Украины, отмечают в Генпрокуратуре», – пишет издание.

В связи с этим надзорный орган просит суд запретить экстремистское объединение и обратить в доход России его собственность – 50% долей в уставном капитале ООО «Рижский хлеб».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции и ФСБ задержали двух 20-летних братьев-близнецов, подозреваемых в пособничестве украинским телефонным аферистам.