Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Путин разрешил продажу акций российского подразделения банка UniCredit
Президент Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее провести реорганизацию российского подразделения банка UniCredit и продать его активы иностранным инвесторам.
Российский лидер позволил выделить из кредитной организации новую компанию, которая сохранится в собственности итальянской группы, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Разрешить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банк» в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером», – отмечается в тексте распоряжения. Документ также одобряет сделки по приобретению 100% акций финансовой организации.
Итальянская группа UniCredit пыталась покинуть отечественный рынок с 2022 года. В мае руководство сообщило о планах разделить бизнес и продать часть активов инвестору из ОАЭ.
Выделенное юридическое лицо займется международными платежами в долларах и евро для корпоративных клиентов вне санкций. Группа работает в России с 1989 года, местный филиал входит в число 30 крупнейших банков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений по продаже российского бизнеса UniCredit.
Месяцем ранее сама итальянская банковская группа опровергла слухи о планах ликвидации своего подразделения в нашей стране.
В прошлом году консорциум из Объединенных Арабских Эмиратов предложил выкупить российские активы этой кредитной организации с существенным дисконтом.