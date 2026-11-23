В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Ученые допустили наличие за Нептуном планеты вдвое тяжелее Земли
За орбитой Нептуна нашли признаки планеты вдвое массивнее Земли
Международная команда исследователей допустила существование за Нептуном планеты, масса которой может в два раза превышать массу Земли.
Гравитация неизвестной планеты наилучшим образом объясняет формы орбит карликовой планеты Седна и других объектов на краю Солнечной системы. К такому выводу ученые пришли в результате ряда симуляций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
«Наши результаты подтверждают существование неоткрытой… планеты на далекой стабильной орбите», – говорится в исследовании.
Отмечается, что удаление планеты Planet X2 от Солнца может составлять в среднем 350-500 астрономических единиц (превышать расстояние от Земли до Солнца в 350-500 раз). Ее орбита расположена значительно дальше от Солнца, чем орбита Нептуна, пишет Newsweek.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американские ученые обнаружили за Плутоном похожий на неизвестную карликовую планету крупный ледяной объект.
Летом исследователи космоса зафиксировали сопоставимый по габаритам с Юпитером уникальный луноподобный объект.
В мае ученые нашли признаки разреженной газовой оболочки у небольшого ледяного тела диаметром около 470 км далеко за орбитой Нептуна.