За орбитой Нептуна нашли признаки планеты вдвое массивнее Земли

Tекст: Денис Тельманов

Гравитация неизвестной планеты наилучшим образом объясняет формы орбит карликовой планеты Седна и других объектов на краю Солнечной системы. К такому выводу ученые пришли в результате ряда симуляций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Наши результаты подтверждают существование неоткрытой… планеты на далекой стабильной орбите», – говорится в исследовании.

Отмечается, что удаление планеты Planet X2 от Солнца может составлять в среднем 350-500 астрономических единиц (превышать расстояние от Земли до Солнца в 350-500 раз). Ее орбита расположена значительно дальше от Солнца, чем орбита Нептуна, пишет Newsweek.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американские ученые обнаружили за Плутоном похожий на неизвестную карликовую планету крупный ледяной объект.

Летом исследователи космоса зафиксировали сопоставимый по габаритам с Юпитером уникальный луноподобный объект.

В мае ученые нашли признаки разреженной газовой оболочки у небольшого ледяного тела диаметром около 470 км далеко за орбитой Нептуна.