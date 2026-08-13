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У берегов Тайваня обнаружили останки гигантских людей ледникового периода
Daily Mail: Кости гигантских денисовцев обнаружили на дне пролива Пэнху
Найденные на дне пролива Пэнху окаменелости впервые позволили оценить телосложение денисовцев, чей рост в ледниковый период достигал 190 сантиметров.
Окаменелости древних людей, которые могли быть самыми крупными представителями ледникового периода, нашли в проливе Пэнху, передает РИА «Новости».
Исследование провели ученые Токийского университета.
«Окаменелости, в том числе часть бедренной и большой берцовой костей, были найдены в проливе Пэнху между Тайванем и материковой частью Китая... Останки... вновь породили теории о великанах», – пишет британская газета Daily Mail.
До этой находки исследователи не располагали костями нижней части тела денисовцев. Новые данные показали, что обладатель бедренной кости имел рост около 180 сантиметров и вес 83 килограмма, а большой берцовой – примерно 190 сантиметров и 91 килограмм. Пол древних людей установить не удалось, но внушительные размеры костей указывают на то, что это были мужчины.
Анализ сохранившегося в останках белка подтвердил их принадлежность денисовцам – отдельному виду людей, отделившемуся от неандертальцев около 550 тыс. лет назад. Ранее в Институте археологии и этнографии СО РАН сообщали, что денисовцы появились на Алтае не менее 300 тыс. лет назад.
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