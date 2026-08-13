СК задержал двух обвиняемых после гибели женщины в аварии с катером в Дагестане

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи по делу о гибели женщины при столкновении катера со скалой в Дагестане задержали водителя судна и индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозки, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Трагедия произошла в среду в акватории реки Сулак в Казбековском районе республики.

«В Республике Дагестан задержаны судоводитель и организатор перевозок, допустившие столкновение катера со скалой и гибель женщины в акватории реки Сулак», – отмечается в заявлении ведомства. По данным следствия, 12 августа 58-летний мужчина, управляя катером без соответствующих прав, нарушил скоростной режим.

Опасное маневрирование привело к столкновению со скалой, после чего судно перевернулось и затонуло. В результате инцидента 60-летняя пассажирка утонула, остальные находившиеся на борту люди не пострадали. В отношении 47-летнего предпринимателя и водителя возбуждены уголовные дела за оказание небезопасных услуг и нарушение правил эксплуатации водного транспорта. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года в Сулакском каньоне при столкновении катера со скалой также погибла женщина. Вскоре правоохранители задержали водителя этого прогулочного судна. Затем силовики провели обыски у организатора данных водных туров.