Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Владимир Путин открыл синхротрон «СКИФ» под Новосибирском
Президент России Владимир Путин посетил Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в наукограде Кольцово под Новосибирском. Глава государства принял участие в открытии этого уникального центра класса «мегасайенс» и лично осмотрел ключевые объекты ускорителя (фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости)
Владимир Путин отметил, что СКИФ «реально впечатляет». Он подчеркнул, что по ряду характеристик этот ускоритель частиц не имеет аналогов в мире (фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС)
Владимиру Путину также показали накопительное кольцо – это «сердце» синхротрона поколения 4+ (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
СКИФ – это самый крупный в России за последние десятилетия проект в области фундаментальной науки. По сути, это сверхмощный «супермикроскоп», работающий на стыке физики, химии, биологии и материаловедения (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
В ходе визита президента на СКИФ глава госкорпорации «Росатом» (выступавшей генеральным подрядчиком строительства) Алексей Лихачев (крайний справа) доложил Владимиру Путину об успешном завершении строительных работ, уникальных технологиях защиты объекта и планах по развитию ИИ (фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости)
Всего проект СКИФ предусматривает создание 30 экспериментальных станций. На первом этапе (до конца 2026 года) запускаются шесть основных станций, среди которых «Микрофокус» (для изучения объектов микронного размера под экстремальным давлением), «Структурная биология» (для нужд вирусологии и фармакологии) и «Диагностика материалов» (для тестирования новых сплавов) (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
СКИФ относится к новейшему поколению синхротронов. Его главное отличие от предшественников – рекордно малый размер и высокая стабильность электронного пучка. Это дает излучение экстремальной яркости (фото: Сергей Фадеичев/РИА Новости)
Владимир Путин отдельно отметил, что из-за санкций график запуска «ушел немного вправо». Тем не менее российские специалисты смогли самостоятельно разработать и изготовить около 30 позиций критически важного оборудования, которое изначально планировалось закупить за рубежом (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
По итогам осмотра глава государства оставил свою подпись на памятной доске, посвященной запуску центра (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Специалисты Росатома полностью возвели комплекс из 34 отдельных зданий и сооружений общей площадью около 90 тысяч кв. метров, включая центральное кольцевое здание накопителя электронов (фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости)