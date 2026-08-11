Эксперты назвали лучший букет для учителя на 1 сентября

Педагог Пратусевич и агроном Ганичкина порекомендовали дарить учителям цветы с дачи

Tекст: Татьяна Косолапова

Директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич считает небольшой букет из собранных на даче цветов – отличным подарком ко Дню знаний. По его мнению, такой букет может нести для педагога сразу несколько особых смыслов, которых лишены магазинные цветы. Прежде всего это знак личного труда и внимания. За таким букетом стоит целый сезон заботы, ведь за растениями регулярно ухаживали, а перед вручением самостоятельно выбирали и срезали лучшие.

А если в выращивании данного букета также принимал участие ребенок, то здесь просматривается и целая воспитательная работа. «Такое не может остаться незамеченным учителем, не отложиться в памяти», – поясняет педагог.

Не менее запоминающимся будет и любой другой жест внимания, в том числе купленный в цветочном магазине, говорит учитель. «Всякое даяние есть благо. Главное, чтобы букет был от сердца, а из чего он состоит, абсолютно неважно», – подчеркивает педагог. По его словам, если подарок сделан добровольно и от всей души, не стоит оценивать его или предъявлять к нему какие-либо требования.



Кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина замечает, что, как правило, на 1 сентября многие стараются подарить педагогу букет побогаче, но как раз именно это и неправильно. Она считает неловкой ситуацией, когда ученик несет учителю несколько десятков роз или других дорогих цветов. При этом, по ее мнению, гораздо уместнее и совсем не стыдно принести три гладиолуса или букет крупных белых ромашек.

Хорошим вариантом подарка ко Дню знаний, по мнению садовода, будет простой полевой букет, где собраны ромашки, васильки, лаватера и разноцветная циния. «Если бы я была учительницей и мне принесли семь крупных белых ромашек, я была бы счастлива. А огромный букет магазинных роз меня бы так не тронул. Другое дело, выращенные на даче полураскрытые чайно-гибридные розочки, не больше пяти, максимум семи, с не длинными стеблями, аккуратно срезанные и очищенные от шипов, чтобы ни педагог, ни ребенок не поранились», – рассуждает собеседница.

Она также советует не гнаться за размером. Букет не должен быть большим и тяжелым, особенно если его несет первоклассник, ведь с огромной охапкой ребенку просто неудобно. Куда уместнее смотрится модный сейчас небольшой веселый букетик из мелких цветов.

«Красиво выглядят ажурные метельчатые цветы, астильба, свежая сальвия. Главное, чтобы стебли были чистые, без сухих листьев. Их можно подвязать небольшим нежным бантиком, розовой или голубой лентой, а для украшения посадить на цветок декоративную бабочку, которые сейчас продаются на каждом шагу», – делится дачница.

А чтобы цветы дольше стояли, продолжает специалист, важна свежесть среза. Она советует собирать цветы накануне, за сутки до праздника, а не за три-четыре дня. «Дольше они будут радовать, если поставить их в специальный раствор. Налейте холодной воды и добавьте на литр столовую ложку уксуса и столовую ложку сахара, тщательно перемешайте и поставьте предварительно обрезанные цветы. Это работает для всех видов, стоять будут долго», – заключила Ганичкина.