Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.16 комментариев
Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево
Британский репортер Стив Розенберг обязался подготовить материал об атаке украинского беспилотника на Енакиево после резкого замечания официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг после критики со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево, передает РИА «Новости».
Дипломат обратила внимание на поведение иностранных репортеров, отказавшихся посещать место трагедии в Старобельске. Захарова назвала цинизмом действия британского журналиста и его коллег из CNN и японских СМИ, которые проигнорировали поездку в пострадавший город, но при этом приехали на Петербургский международный экономический форум.
«Мы расскажем сегодня», – заявил Розенберг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова на полях ПМЭФ потребовала от корреспондента Би-би-си объяснить избирательность в освещении украинских событий.
Ранее дипломат организовала для иностранных репортеров специальный выезд на место трагедии в Старобельске.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал недавнюю атаку беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.