В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией

Глава Минобороны Латвии заявил об установке РЛС на границе с Россией

Tекст: Вера Басилая

Мелнис в эфире телеканала LTV заявил, что латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, передает РИА «Новости».

«Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу», – сообщил министр. Он также добавил, что государству необходимо приобрести дополнительные комплексы управления и контроля.

Ранее официальные лица России неоднократно отмечали предоставление странами Прибалтики воздушных коридоров для украинских беспилотников.

В мае украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. На фоне этого инцидента власти республики позвали на пост главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса.

В конце июня Рига и Киев решили построить совместный завод по производству дронов вблизи российской границы.