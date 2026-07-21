Голикова назвала здоровую семью фундаментом сильной России

Tекст: Валерия Городецкая

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова приняла участие в обсуждении вопросов семейной политики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники рассмотрели создание условий для рождения детей, развитие занятости и совершенствование системы здравоохранения.

«Наш президент назвал Россию «Семьей семей» и неоднократно подчеркивал, что поддержка семей с детьми – это важнейший приоритет, а большая многодетная семья должна стать нормой, образцом для подражания, философией жизни и ориентиром всей государственной стратегии», – сказала Голикова. По ее словам, сейчас в стране насчитывается около 24 млн семей, из которых в 16 млн воспитываются дети.

Вице-премьер отметила, что за последние пять лет число многодетных семей увеличилось почти в полтора раза. Более трех миллионов семей растят троих и более детей. Государство продолжает расширять меры поддержки: на федеральном уровне закреплен единый статус многодетной семьи, а в 50 регионах помощь предоставляется без оценки нуждаемости.

Отдельное внимание уделили поддержке участников специальной военной операции. Для них разработан единый стандарт сопровождения, действуют программы бесплатного переобучения и меры поддержки при трудоустройстве. В сфере здравоохранения главным приоритетом остается профилактика заболеваний, охват которой значительно вырос.

В июне суммарный коэффициент рождаемости вырос в 20 российских субъектах. Месяцем ранее Голикова сообщила об увеличении количества многодетных семей в полтора раза.



