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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
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    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    12 июля 2026, 05:51 • Новости дня

    Генконсульство заявило о связи с друзьями погибшего на Пхукете актера Брейкина

    В Генконсульстве информированы о смерти на Пхукете актера Брейкина

    Tекст: Катерина Туманова

    Артист Новгородского театра драмы имени Достоевского Дмитрий Брейкин умер в больнице Пхукета после экстренной госпитализации с улицы около местного торгового центра, о чем российское Генконсульство информировано, заявил глава российской миссии Егор Иванов.

    Генеральное консульство России на острове Пхукет подтвердило осведомленность о трагедии, передает РИА «Новости». Дипломаты поддерживают постоянную связь с друзьями погибшего.

    «Официального уведомления таиландских властей о смерти российского актера Дмитрия Брейкина пока не было. Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи», – заявил генконсул Иванов.

    Родственники артиста уточнили, что причиной гибели актера стало желудочное кровотечение. Мужчину обнаружили без сознания десятого июля около четырех часов утра, после чего экстренно доставили в клинику.

    Дмитрий Брейкин ушел из жизни в 27 лет. Отечественному зрителю он знаком по ролям в популярных сериалах «Лихач», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».



    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

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    11 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    @ vk.com/dostoevsky_theatre

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актер Дмитрий Брейкин, известный по роли в «Тайнах следствия», погиб в возрасте 27 лет, сообщили в театре, где он служил.

    В возрасте 27 лет погиб актер театра и кино Дмитрий Брейкин, сообщил новгородский театр драмы имени Достоевского, где он служил.

    «Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина», - говорится в сообщении театра.

    Брейкин пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл массу ярких ролей. Широкому зрителю он был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». О времени и месте прощания с актером, театр обещал сообщить позднее. По данным ряда СМИ, Брейкин погиб в Таиланде. Обстоятельства гибели не раскрываются.

    Ранее актер сериала «Бригада» Александр Высоковский погиб во время рыбалки на реке Оке.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 07:10 • Новости дня
    МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных

    В МВД смену номера авторизации назвали подозрительным признаком

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовые организации используют специальные маркеры для выявления подозрительных операций с наличными, включая крупные переводы и смену учетных данных, рассказали в пресс-центре МВД России.

    В пресс-центре МВД пояснили, что подозрительными считаются операции, совершаемые сразу после получения займов, крупные переводы и изменение данных для входа в банковские приложения.

    «Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», – заявили в ведомстве ТАСС.

    Помимо этого, правоохранители обращают внимание на нетипичное поведение клиентов. Подозрения вызывают операции в непривычное время, снятие необычных сумм или использование банкоматов в нехарактерных локациях. Запросы на выдачу наличных нестандартными способами, например по QR-коду, также служат тревожным сигналом.

    Дополнительными маркерами мошенничества являются резкое изменение телефонной активности за шесть часов до транзакции и смена параметров устройства.

    Наличие вредоносного программного обеспечения на смартфоне и пять или более отказов в выдаче средств за один день тоже входят в перечень подозрительных признаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы предупредила граждан о схеме обмана под видом проверки подлинности наличных. Эксперт рассказала о способах защиты от мошенников при обращении наличных. Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками.


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    11 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следование навязанному в 1990-е годы либеральному курсу могло привести к полному уничтожению отечественного флота и геополитической изоляции России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отказ от развития морских сил грозил стране потерей побережья и расчленением, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что сохранение мощного военного и торгового флота жизненно необходимо для выживания государства в условиях глобальной конкуренции, сообщает РИА «Новости».

    «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – подчеркнул Патрушев.

    Политик добавил, что без сильного флота Россию загнали бы вглубь континента и отрезали от остального мира. В субботу, 11 июля, Патрушеву исполняется 75 лет. За свою карьеру он занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны. Помощник президента охарактеризовал контроль над стратегическими морскими проливами ключевым инструментом мирового давления.

    Ранее он предложил признать угрозой для государства создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

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    11 июля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Стивен Сигал исключил возможность капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Голливудский актер Стивен Сигал выразил уверенность в невероятной стойкости граждан страны перед лицом внешней экзистенциальной угрозы со стороны Североатлантического альянса.

    Американский режиссер и специальный представитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал поделился своим мнением о России в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он отметил исключительный характер жителей страны, передает ТАСС.

    «По моему скромному мнению, русские – одни из самых патриотических и стоических людей на Земле», – подчеркнул Стивен Сигал.

    По словам артиста, граждане осознают экзистенциальную угрозу и понимают высокие ставки. Он уверен, что народ не прекратит борьбу до остановки расширения НАТО, которое стремится окружить государство. Вероятность капитуляции страны Сигал назвал нулевой.

    До этого американский актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Месяцем ранее спецпредставитель МИД России заявил о непобедимости русского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    11 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий политик и лидер политической партии DOMOV Павол Слота предложил кандидатуру премьер-министра Словакии Роберта Фицо на должность главного переговорщика между Европейским союзом и Россией.

    «Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», – заявил Слота РИА «Новости».

    Он уточнил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится публично, непрерывно и несмотря на угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.

    «То есть люди, к которым отношусь и я», – добавил Слота.

    Ранее европейские СМИ сообщали о поиске лидерами ЕС подходящей кандидатуры для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением кандидатуры переговорщика с Россией.

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    11 июля 2026, 11:16 • Новости дня
    ВСУ ударили по пассажирским автобусам в Запорожской области

    ВСУ повредили три пассажирских автобуса при обстреле Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночной атаки украинских вооруженных сил по территории Запорожской области пострадал гражданский транспорт, однако обошлось без человеческих жертв.

    В ночь на субботу украинские военные нанесли удар по Запорожской области, повредив несколько транспортных средств. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Сейчас специалисты занимаются оценкой нанесенного материального ущерба.

    «В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы, – написал Балицкий. – Простые пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут, чтобы люди могли съездить по своим делам или провести время с близкими, стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры».

    Глава региона также опубликовал фотографии с места происшествия. На представленных кадрах можно отчетливо увидеть три поврежденных автобуса различной вместимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля украинский беспилотник также ударил по пассажирскому автобусу на трассе в Запорожской области.

    В начале месяца власти региона временно приостановили автобусные пассажирские перевозки из-за активности дронов. В июне осколки сбитого летательного аппарата повредили рейсовое маршрутное транспортное средство с людьми.

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    11 июля 2026, 07:21 • Новости дня
    ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок

    ТАСС: ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок

    Tекст: Катерина Туманова

    В первой декаде июля в различных регионах на Украине сгорели не менее 43 автозаправочных станций, что следует из данных региональных властей.

    Точное число пострадавших объектов остается неизвестным, поскольку официальные ведомства умалчивают масштабы разрушений после взрывов, передает ТАСС.

    К концу июня количество уничтоженных заправок на Украине превышало 150 единиц. Особенно сложная ситуация сложилась в Харьковской области, где только за первые семь дней июля огонь охватил десять станций. Местные власти предпочитают сообщать лишь о единичных инцидентах.

    Уничтожение топливной инфраструктуры зафиксировано сразу в нескольких областях. Взрывы происходили в Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 июля уничтожили топливные объекты ВСУ. В период с 25 июня по 7 июля ВС России уничтожили как минимум 37 автозаправочных станций на Украине. Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы.

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    11 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    В Грайвороне ребенок получил осколочные ранения от атаки дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Дрон ВСУ в Грайвороне Белгородской области атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил Max-канал Оперштаб Белгородской области.

    «Тринадцатилетнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении», – сказано в сообщении.

    В Оперштабе уточнили, что мальчику оказывают всю необходимую медицинскую  помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FPV-дрон ВСУ в мае атаковал ехавшего на велосипеде жителя города Грайворон. Подросток в июне получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Фельдшер и водитель скорой в июле пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА.


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    11 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Мурат Гассиев на турнире IBA.PRO 19 в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

    Гассиев встретился на ринге с Питером Кадиру в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве и завершился досрочно, сообщило РИА «Новости».

    Судья зафиксировал победу Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, российский боксер успешно защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBA.

    В послужном списке 32-летнего Гассиева 34 победы, из них 27 нокаутом, при двух поражениях.

    До этого, 26 июня, экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от своих чемпионских титулов, после чего Гассиев был признан полноценным чемпионом WBA.

    «Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», – сказал Гассиев ТАСС после победы.

    Для 29-летнего Кадиру поражение в Москве стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.

    Ранее в этот вечер россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.

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    11 июля 2026, 22:55 • Новости дня
    В Новгородской области 25 бригад вышли восстанавливать электроснабжение

    В Новгородской области 25 бригад восстанавливают электроснабжение

    Tекст: Катерина Туманова

    После ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Новгородскую область 11 июля, ряд округов остались без света, на борьбу с последствиями стихии вышли 25 бригад специалистов, сообщили в Минэнерго.

    Специалисты 25 бригад проводят работы по восстановлению электроснабжения после сильного ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Новгородскую область 11 июля. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

    «Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Там уточнили, что работы продлятся до подключения всех потребителей региона.

    Глава региона Александр Дронов ранее сообщал, что без света остались более 14 тысяч человек.

    «Под отключения попали десять округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский», – сообщил он в Max-канале.

    Дронов уточнил, что Новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» работает в  особом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди прорвали защитную плотину в центре Улан-Батора. Транспортное сообщение с 60 селами Дагестана прервалось после дождей. Сильный ливень с грозой обрушился на Москву.

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    12 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Фицо заявил о желании стран НАТО наладить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники прошедшего в Анкаре саммита НАТО продемонстрировали готовность к возобновлению дипломатических контактов и переговорам с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к ведению диалога с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», – сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

    Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за сотрудничество и против вооруженных конфликтов. Он также напомнил об отказе Словакии участвовать в пакете военной помощи НАТО  для Украины на сумму 70 млрд евро, передает ТАСС.

    Саммит НАТО в Анкаре проходил 7 и 8 июля. Итоговая декларация оказалась беспрецедентно короткой за последнюю четверть века. Участники договорились выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и сохранить уровень поддержки в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо в начале июля заявил об отказе Словакии финансировать Украину. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией. Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией.


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    11 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Украинские войска пытались лишить Энергодар тепла и света

    ВСУ нанесли удары по котельной и продуктовому магазину в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утром Энергодар подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадало оборудование теплоснабжения и автомобиль для доставки продуктов питания.

    В результате утренней атаки украинских военных по Энергодару никто из мирных жителей не пострадал. Целями ударов стали исключительно объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава города Максим Пухов, которого цитирует РИА «Новости»

    «Ранним утром ВСУ нанесли удары по городу, первая цель – здание котельной. В результате попадания оборудование котельной выведено из строя, повреждены фасад и кровля. Возгорания удалось избежать, но сам факт целенаправленного удара по объекту теплоснабжения говорит о том, что враг пытается оставить город без тепла и света», – сообщил мэр.

    Вторым атакованным объектом оказался обычный продуктовый магазин. По словам главы, снаряды повредили машину доставки продовольствия. При этом обошлось без погибших и раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июля украинские военные обстреляли многоэтажный дом и местную больницу в Энергодаре. Несколькими днями ранее противник взял под огневой контроль основные подъездные пути к городу.

    А в конце июня Вооруженные силы Украины уничтожили критически важное гражданское оборудование для восстановления электроснабжения.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по военным и инфраструктурным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Эксперты говорят о системном и целенаправленном разрушении южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины. Подробности

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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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