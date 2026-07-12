Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Генконсульство заявило о связи с друзьями погибшего на Пхукете актера Брейкина
В Генконсульстве информированы о смерти на Пхукете актера Брейкина
Артист Новгородского театра драмы имени Достоевского Дмитрий Брейкин умер в больнице Пхукета после экстренной госпитализации с улицы около местного торгового центра, о чем российское Генконсульство информировано, заявил глава российской миссии Егор Иванов.
Генеральное консульство России на острове Пхукет подтвердило осведомленность о трагедии, передает РИА «Новости». Дипломаты поддерживают постоянную связь с друзьями погибшего.
«Официального уведомления таиландских властей о смерти российского актера Дмитрия Брейкина пока не было. Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи», – заявил генконсул Иванов.
Родственники артиста уточнили, что причиной гибели актера стало желудочное кровотечение. Мужчину обнаружили без сознания десятого июля около четырех часов утра, после чего экстренно доставили в клинику.
Дмитрий Брейкин ушел из жизни в 27 лет. Отечественному зрителю он знаком по ролям в популярных сериалах «Лихач», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».