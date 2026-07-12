Генконсульство заявило о связи с друзьями погибшего на Пхукете актера Брейкина

В Генконсульстве информированы о смерти на Пхукете актера Брейкина

Tекст: Катерина Туманова

Генеральное консульство России на острове Пхукет подтвердило осведомленность о трагедии, передает РИА «Новости». Дипломаты поддерживают постоянную связь с друзьями погибшего.

«Официального уведомления таиландских властей о смерти российского актера Дмитрия Брейкина пока не было. Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи», – заявил генконсул Иванов.

Родственники артиста уточнили, что причиной гибели актера стало желудочное кровотечение. Мужчину обнаружили без сознания десятого июля около четырех часов утра, после чего экстренно доставили в клинику.

Дмитрий Брейкин ушел из жизни в 27 лет. Отечественному зрителю он знаком по ролям в популярных сериалах «Лихач», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».







