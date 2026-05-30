Российский боксер Бивол одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF
Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в полутяжелом весе, он победил немца Михаэля Айферта, сообщают информационные агентства.
Бой прошел в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
В 12-раундовом поединке Бивол победил обязательного претендента IBF единогласным решением судей, передает ТАСС.
В августе спортсмен перенес хирургическое вмешательство на спине. Встреча с Айфертом стала для него первым выходом на ринг с февраля 2025 года.
На счету 35-летнего Бивола сейчас 25 побед при одном поражении на профессиональном ринге. В активе 28-летнего немецкого боксера 13 выигранных поединков и два проигрыша.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева в поединке-реванше. Вскоре спортивные организации пригрозили боксеру лишением чемпионских титулов за возможный отказ от обязательных защит. Позднее он был лишен пояса WBC.