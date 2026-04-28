«Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.0 комментариев
Подполье сообщило об ударе по штабу ВСУ в Сумской области
Российские силы атаковали временный штаб украинской армии в Сумской области, использовавшийся для управления диверсантами и наведения ударов.
Российские военные ударили по штабу украинских войск в Шосткинском районе Сумской области, откуда велась координация диверсионно-разведывательных групп и атак на Вооруженные силы России, передает РИА «Новости».
Информацию об этом предоставил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.
«Очень хорошо прилетело в Шосткинский район, где ВСУ оборудовали временный штаб координации, откуда шли данные для ударов по нашим войскам на линии боевого соприкосновения и координировались действия диверсионно-разведывательных групп, проникающих в «серую зону», – рассказал он.
Помимо этого, по словам подпольщика, в том же районе было зафиксировано поражение системы дальней связи украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили позиции противовоздушной обороны и эшелон с техникой в Сумской области.
Дневные удары поразили логистику и коммуникации украинской армии в этом регионе.
Ранее в районе города Шостка ликвидировали базу иностранных наемников и распределительный пункт подразделений.