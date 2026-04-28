Tекст: Ольга Иванова

Российские военные ударили по штабу украинских войск в Шосткинском районе Сумской области, откуда велась координация диверсионно-разведывательных групп и атак на Вооруженные силы России, передает РИА «Новости».

Информацию об этом предоставил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

«Очень хорошо прилетело в Шосткинский район, где ВСУ оборудовали временный штаб координации, откуда шли данные для ударов по нашим войскам на линии боевого соприкосновения и координировались действия диверсионно-разведывательных групп, проникающих в «серую зону», – рассказал он.

Помимо этого, по словам подпольщика, в том же районе было зафиксировано поражение системы дальней связи украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили позиции противовоздушной обороны и эшелон с техникой в Сумской области.

Дневные удары поразили логистику и коммуникации украинской армии в этом регионе.

Ранее в районе города Шостка ликвидировали базу иностранных наемников и распределительный пункт подразделений.