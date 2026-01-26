Нарышкин: Специалисты на Западе признали невозможность сбить «Орешник»

Tекст: Вера Басилая

По словам Нарышкина, западные специалисты признали отсутствие у них возможностей для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», передает РИА «Новости».

Директор СВР отметил, что и эксперты и военные специалисты на Западе открыто заявили о нехватке технических и военно-технических средств для противодействия этим системам.

Нарышкин сообщил, что реакция на Западе на применение комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.

Киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.