На британскую базу Акротири на Кипре доставили вертолеты Wildcat для защиты

Британские вертолеты с антидроновой защитой усилили базу Акротири на Кипре

Tекст: Мария Иванова

О переброске новой авиатехники пишет газета Cyprus Mail, передает ТАСС.

Речь идет о машинах ВВС Британии, выгрузку которых из транспортного самолета зафиксировали на аэродроме в минувшую пятницу.

Министр обороны Джон Хили подтвердил интеграцию этих бортов в систему ПВО острова. Развертывание стало частью масштабной операции, включающей прибытие истребителей F-35 и эсминца HMS Dragon.

Ранее база подверглась атаке дрона, запущенного, по данным Reuters, организацией «Хезболла» из Ливана. Это произошло после разрешения Лондона использовать объект для ударов США по иранским целям.

После инцидента к Кипру стягиваются корабли НАТО, включая греческие и французские фрегаты. Ожидается подход авианосной группы во главе с Charles de Gaulle при поддержке судов Испании, Италии и Нидерландов.

Власти республики выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности со стороны Лондона. Представитель правительства Константинос Летимпиотис посетовал, что британцы не разъяснили, что базы «ни при каких обстоятельствах не будут использоваться ни для каких целей, кроме гуманитарных».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке ударных вертолетов и эсминца для защиты базы Акротири. Представитель Минобороны королевства подтвердил информацию об ударе беспилотника по этому военному объекту. Руководство базы приняло решение о временной эвакуации второстепенного персонала.