Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
TWZ: Подлодка США впервые со Второй мировой потопила вражеский фрегат
Военно-морские силы Ирана лишились ключевых боевых единиц, включая современную субмарину, в результате серии разрушительных атак американского флота, сообщают американские СМИ.
Фиксируется полная ликвидация военно-морских возможностей Ирана, говорится в материале The War Zone.
Пентагон объявил о первом со времен Второй мировой войны уничтожении вражеского фрегата торпедой с американской субмарины.
В ходе боевых действий был также уничтожен новейший ракетный катамаран «Шахид Сайяд Ширази». Опубликованные кадры показывают, что судно, оснащенное вертолетной площадкой, загорелось и впоследствии затонуло.
Спутниковые снимки зафиксировали гибель самой современной иранской дизельной подлодки класса Kilo в порту Бендер-Аббас. Центральное командование США указало, что целью ударов стала наиболее боеспособная субмарина противника.
Ранее Пентагон публиковал видеозапись момента удара торпедой по иранскому военному кораблю. Глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер заявил об уничтожении 17 иранских судов и одной субмарины.