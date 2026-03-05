О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Иран сообщил о 1230 погибших после ударов США и Израиля
Тегеран сообщил о гибели 1230 человек из-за атак Вашингтона и Тель-Авива
В Иране количество погибших в результате ударов США и Израиля достигло 1 230 человек.
По данным иранского Фонда по делам мучеников и ветеранов, потери страны в результате враждебных действий возросли до 1230 человек, передает ТАСС.
«Число похороненных мучеников агрессивного и военного нападения преступной Америки и захватнического режима Израиля по состоянию на 5 марта 2026 года составляет 1 230», – приводит заявление организации агентство Mehr.
Накануне сообщалось, что количество погибших в результате атак американских и израильских сил по иранской территории достигло 1045 человек.
Глава Центрального командования США генерал Брэдли Купер сообщил о поражении около 2 тыс. целей в рамках операции.