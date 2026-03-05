Посол Ирана в России заявил о продолжении выборов нового аятоллы

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Посол Ирана в России Джалали: Выборы нового аятоллы еще идут
Процесс выборов нового верховного лидера в Иране продолжается, заявил посол страны в России Казем Джалали.
Он подчеркнул, что на должность преемника аятоллы Али Хаменеи выдвинуто несколько кандидатов. «Кандидаты есть, их несколько. Совет экспертов занимается избранием верхового лидера», – заявил дипломат, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что заседание ответственных за выбор преемника иранского верховного аятоллы Али Хаменеи богословов выявило явного лидера гонки после гибели главы государства, которым оказался его сын Моджтаба Хаменеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Iran International сообщал об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера в результате масштабной атаки Вашингтона и Тель-Авива.
Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.