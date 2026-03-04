Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.
«Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.
Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.
Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.
Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.