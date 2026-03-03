Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом?

Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов?

Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло?

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

В чем тактика Ирана в войне с США Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

Япония стала новой надеждой Зеленского Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

ЕС борется с Россией за роль третьей силы «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.