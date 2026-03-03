  • Новость часаЛавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Дипломат указал Мелании Трамп на смертельный удар США по иранской школе
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 13:20 • Карикатура

    Израиль атакует Иран под опекой США

    Нажать для увеличения

    Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Главное
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Большинство американцев выступило против ударов по Ирану
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    TWZ напомнило случаи уничтожения самолетов США «дружественным огнем»
    Сумма замороженных активов россиян в Германии сократилась на треть
    Годовой экспорт российского шоколада приблизился к 1 млрд долларов

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации