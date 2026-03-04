Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Израиль пригрозил ликвидировать любого нового лидера Ирана
Кац заявил о готовности Израиля ликвидировать любого нового лидера Ирана
Следующего верховного лидера Ирана пригрозили ликвидировать в случае, если он продолжит курс на уничтожение Израиля и угрозы США и их союзникам, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.
Исраэль Кац подчеркнул решимость устранять возможных преемников текущего иранского руководства в случае сохранения ими враждебного курса, передает ТАСС.
Соответствующее предупреждение политик опубликовал на своей странице в соцсети.
«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации», – написал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил о подготовке властей к сценариям после смерти руководителя страны. Глава израильского Минобороны Исраэль Кац пригрозил аятолле судьбой иракского президента Саддама Хусейна.