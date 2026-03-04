Израиль пригрозил ликвидировать любого нового лидера Ирана

МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

«В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.



