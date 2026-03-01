В чем ошибка США при убийстве Хаменеи

Tекст: Геворг Мирзаян

28 февраля США и Израиль начали совместную атаку на Иран. И в ходе первого же удара им удалось достичь одной из важнейших промежуточных целей – в большом списке ликвидированных руководителей Ирана наряду с министром обороны и главой Корпуса стражей Исламской революции оказался и лидер страны. Верховный аятолла Али Хаменеи. По данным The Wall Street Journal, к этому убийству была привязана и дата начала бомбежек – американцы ждали, пока в резиденции Хаменеи соберутся на совещание высшие руководители Ирана, и только тогда нанесли первый удар. В результате убиты и ряд крупнейших иранских военачальников, в том числе министр обороны.

Сейчас в Вашингтоне и Тель-Авиве ликуют. «Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов», – радуется президент США Дональд Трамп. «Тирана больше нет», – вторит ему израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Союзники надеются, что убийство Верховного лидера позволит им перейти ко второму этапу их плана – смене режима в Тегеране.

Планируя операцию, американцы и израильтяне понимали, что им нужно зайти куда дальше, чем в ходе «Полуночного молота» (когда в июне 2025 года они бомбили ядерные и военные объекты Ирана). Тогдашние удары не остановили, а лишь замедлили иранскую ядерную программу – и в то же время они не привели к тому, что иранское руководство побежало сдавать американцам свои национальные интересы. Тегеран соглашался лишь на временные ограничения своей ядерной программы (да и то в обмен на санкции), категорически отказавшись ее ликвидировать. Как и останавливать ракетную программу, а также сеть своих союзников в регионе из числа вооруженных группировок и движений (т.н. «Ось сопротивления»).

И поскольку на проведение операции по примеру войны в Ираке у США и Израиля нет ни достаточного количества сухопутных войск, ни легитимности, ни даже времени (поскольку и Трампа, и Нетаньяху за такую операцию сожрет внутренняя оппозиция), они сделали ставку на смену режима. Для этого была разработана многоступенчатая стратегия. Первым ее этапом должно было стать обезглавливание иранской власти – то есть убийство Али Хаменеи.

«Цель заключалась в том, чтобы повторить то, что произошло в Ливии после Муаммара Каддафи или в Сирии после Башара Асада, где режимы рушились, как только их лидеры переставали быть у власти. В этих системах будущее государства было связано с одним человеком»,

– пишет Foreign Policy.

В качестве второго этапа рассматривалась серия ракетно-бомбовых ударов, которые должны были уничтожить ряд других иранских лидеров и устрашить тех, кто остался – чтобы те пошли на переговоры с американцами о гарантиях своего выживания.

«Это величайший шанс для иранского народа вернуть свою страну. Мы слышим, что многие из их Корпуса стражей исламской революции, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут у нас иммунитета», – говорит Трамп.

Наконец, третьим этапом – если иранские элиты откажутся от капитуляции – должно стать провоцирование экономического и гуманитарного кризиса в стране (через те же самые ракетно-бомбовые удары по экономике) для того, чтобы спровоцировать новую волну протестов внутри Ирана. Последняя волна была в начале года, и там звучали лозунги не о смерти Америки, а о необходимости проведения социально-экономических реформ для того, чтобы остановить коллапс иранской экономики.

Ну и, соответственно, на волне этих протестов американцы хотят либо привести к власти своих людей из числа эмигрантской оппозиции, либо внутрииранские светские силы (которые тоже устали от идеологии Исламской Республики), либо все-таки принудить иранских военных из Корпуса стражей принять условия Вашингтона по капитуляции.

Однако даже несмотря на убийство Али Хаменеи реализация этого плана находится под вопросом – и он может оказаться ошибкой. И не только потому, что Али Хаменеи на случай своего убийства заранее назначил себе преемника. Точнее, преемников (сейчас его власть временно поделили три человека, в числе которых президент Масуд Пезешкиан).

Дело в том, что к уходу Хаменеи все было готово и так. Рахбару было 86 лет, он тяжело болел, и в любой момент мог уйти даже без американских ударов. Поэтому в Иране уже давно шла подковерная борьба за статус преемника, и с момента гибели прежнего фаворита (президента Ибрагима Раиси, чей вертолет разбился в мае 2024 года) наверняка появился новый. Либо договоренности внутри элиты – прежде всего руководства Корпуса стражей – не разносить страну в клочья в случае борьбы за власть.

Ставка на то, что те же генералы из КСИР побегут сдаваться Соединенным Штатам (как побежали венесуэльские генералы), вряд ли сработает. Иранцам некуда бежать из своей страны.

«Проблема этого режима в том, что он один из самых одиноких в мире. У иранских чиновников нет хорошего плана побега. В мире очень мало мест, куда они могли бы уехать в изгнание», – говорит Карим Саджадпур из американского Фонда Карнеги. Если в Иране произойдет смена режима, то генералы потеряют не только богатство (а КСИР контролирует значительную часть экономики страны, в том числе схемы серого экспорта/импорта), но и жизнь.

Идея сопротивления американцам поддерживается значительным количеством населения и элиты. Идеология Исламской республики является клеем, который объединяет лоскутное одеяло народов и конфессий под названием «Иран». Смена Исламской республики на любое светское государство может привести к дезинтеграции страны и превращение ее в новую Ливию. Точнее, Ливию в квадрате, учитывая численность населения, размеры и количество вооруженных сил.

Наконец, в отличие от той же Венесуэлы или Сирии, у иранцев есть стратегия победы.

Трамп и Нетаньяху не могут вести вечные бомбежки. На американское руководство оказывается серьезное давление со стороны арабских стран, изначально выступавших против боевых действий и не желающих нести от этих действий экономический ущерб.

Поэтому сейчас, после убийства Хаменеи, у Ирана три цели. Во-первых, максимально поднять стоимость войны для арабов. Для этого по их городам прямо сейчас летят иранские ракеты (формально они выцеливают американские объекты), а также закрывается Ормузский пролив, по которому арабы экспортируют свою нефть.

Во-вторых, продемонстрировать волю к сопротивлению и бесперспективность любых антивластных протестов – для чего сейчас на улицы страны выйдут сотни тысяч и миллионы людей, разгневанные убийством их верховного лидера.

Наконец, в-третьих, выдержать недели или месяц американо-израильских бомбежек, регулярно огрызаясь ракетами и дронами по военным базам и кораблям США, а также городам Израиля.

И если все вышеописанное иранцам удастся, то убийство Али Хаменеи не приблизит американцев к реализации их стратегии по смену режима в Иране. И американцы вынуждены будут как минимум выбирать другую стратегию. Возможно, даже договариваться о прекращении войны – но уже не на своих, а на компромиссных условиях.