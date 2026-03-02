Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
«АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
Концерн «АвтоВАЗ» изменил названия всех комплектаций своих автомобилей, почти полностью отказавшись от иностранных слов, чтобы соответствовать новому законодательству.
Теперь, например, версия Life называется «Практик», а Techno – «Техно», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Подъем.
На предприятии пояснили, что полностью выполнили требования закона: все иностранные обозначения, для которых можно подобрать аналог на русском языке, были заменены. Однако некоторые наименования остались прежними, так как не имеют русских аналогов.
Переименование не коснулось самих моделей – Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY. В «АвтоВАЗе» уточнили, что для зарегистрированных товарных знаков, а также брендов без прямого перевода на русский язык, русификация не требуется.
Напомним, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.