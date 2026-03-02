«АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь, например, версия Life называется «Практик», а Techno – «Техно», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Подъем.

На предприятии пояснили, что полностью выполнили требования закона: все иностранные обозначения, для которых можно подобрать аналог на русском языке, были заменены. Однако некоторые наименования остались прежними, так как не имеют русских аналогов.

Переименование не коснулось самих моделей – Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY. В «АвтоВАЗе» уточнили, что для зарегистрированных товарных знаков, а также брендов без прямого перевода на русский язык, русификация не требуется.

Напомним, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.