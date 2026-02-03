Tекст: Олег Исайченко

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Изначально встреча была намечена на 1 февраля, но ее перенесли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это необходимостью «дополнительной стыковки графиков». Однако ряд экспертов полагает, что реальной причиной могла стать намеренная затяжка со стороны Владимира Зеленского.

Россия, в свою очередь, ранее дала четко понять, что такая тактика столкнется с жесткой реакцией Москвы. Отвечая на заявление Зеленского о том, что он не «сдаст без боя» Донбасс, Песков призвал посмотреть на ситуацию на фронте: «Динамика говорит сама за себя, и здесь вряд ли стоит что-то добавлять».

На аналогичные высказывания Зеленского относительно Запорожской АЭС пресс-секретарь возразил, что станция уже два года находится под контролем России. «Означает ли это, что киевский режим собирается с боями отбить эту атомную электростанцию?», задал риторический вопрос Песков. При этом еще в декабре Владимир Путин отмечал, что ВС РФ будут добиваться поставленных в рамках СВО целей военным путем, если Киев откажется от содержательных переговоров.

В мировых СМИ, однако, все чаще рассматривают сценарий завершения конфликта как «де-факто капитуляцию Украины». Американская The Wall Street Journal, например, писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

В свою очередь обозреватель издания Politico Джейми Деттмер считает, что конфликт действительно может быть урегулирован уже в 2026 году, но на положениях «крайне невыгодных Киеву». В частности, по его оценке, подобный исход событий может осуществиться из-за проблем финансирования Украины европейскими государствами.

Кроме того, Час Фриман, бывший американский дипломат, акцентирует: боевые действия завершатся на условиях Москвы. В эфире на YouTube он отмечал, что заявления Зеленского о недопустимости территориальных уступок демонстрируют его неадекватность. По его оценке, тяга Киева к продолжению конфликта лишь усложняет положение страны.

Схожего мнения придерживается и разведывательно-аналитическая компания Stratfor. По ее оценкам, «любая сделка по итогам противостояния наверняка приведет к значительным территориальным потерям Украины». Помимо этого, сложное положение дел на Западе также дает возможность России завершить боевые действия в соответствии с видением Москвы.

В российской экспертной среде растет число прогнозов о завершении СВО на условиях Москвы уже в этом году.

«2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. «Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

«На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

«Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – считает Баширов.

В пользу завершения конфликта на условиях России говорит множество факторов, соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Но нельзя допустить «головокружения от успехов». Нашим военным еще предстоит большая работа», – акцентирует он. – «Возьмем энергетику и экономику: да, положение Украины здесь критическое и наиболее нестабильно за весь период СВО. Однако Киев давно утратил признаки суверенитета, и жизнь на внешнем обеспечении для офиса Зеленского стала нормой».

«Киеву уже перечислили столько средств, что, по некоторым подсчетам, накоплений хватит примерно на два года войны. В нынешних условиях они, вероятно, закончатся быстрее, но о моментальном коллапсе речи пока нет», – полагает Козюлин.

«Что касается фронта: Россия, безусловно, действует все успешнее. Любому эксперту ясно, что при текущих темпах ВС РФ рано или поздно обескровят противника.

Однако в современном мире одной правды мало – важно, как она выглядит», – считает собеседник. – «А здесь, к сожалению, западному и украинскому обывателю происходящее подают как успех: мол, мощная Россия так медленно продвигается по Донбассу. Поэтому ощущения надвигающегося краха у сторонников противника не возникает».

«Сейчас главное – создать это чувство безысходности. Необходимо поставить яркий и громкий шах Западу на территории Украины. Тогда, возможно, завершить конфликт на наших условиях в 2026 году и удастся», – резюмировал Козюлин