    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
    Посадка российского Ил-76 на Кубе встревожила власти США
    СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика в Петербурге
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    3 февраля 2026, 09:00 • Общество

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Изначально встреча была намечена на 1 февраля, но ее перенесли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это необходимостью «дополнительной стыковки графиков». Однако ряд экспертов полагает, что реальной причиной могла стать намеренная затяжка со стороны Владимира Зеленского.

    Россия, в свою очередь, ранее дала четко понять, что такая тактика столкнется с жесткой реакцией Москвы. Отвечая на заявление Зеленского о том, что он не «сдаст без боя» Донбасс, Песков призвал посмотреть на ситуацию на фронте: «Динамика говорит сама за себя, и здесь вряд ли стоит что-то добавлять».

    На аналогичные высказывания Зеленского относительно Запорожской АЭС пресс-секретарь возразил, что станция уже два года находится под контролем России. «Означает ли это, что киевский режим собирается с боями отбить эту атомную электростанцию?», задал риторический вопрос Песков. При этом еще в декабре Владимир Путин отмечал, что ВС РФ будут добиваться поставленных в рамках СВО целей военным путем, если Киев откажется от содержательных переговоров.

    В мировых СМИ, однако, все чаще рассматривают сценарий завершения конфликта как «де-факто капитуляцию Украины». Американская The Wall Street Journal, например, писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    В свою очередь обозреватель издания Politico Джейми Деттмер считает, что конфликт действительно может быть урегулирован уже в 2026 году, но на положениях «крайне невыгодных Киеву». В частности, по его оценке, подобный исход событий может осуществиться из-за проблем финансирования Украины европейскими государствами.

    Кроме того, Час Фриман, бывший американский дипломат, акцентирует: боевые действия завершатся на условиях Москвы. В эфире на YouTube он отмечал, что заявления Зеленского о недопустимости территориальных уступок демонстрируют его неадекватность. По его оценке, тяга Киева к продолжению конфликта лишь усложняет положение страны.

    Схожего мнения придерживается и разведывательно-аналитическая компания Stratfor. По ее оценкам, «любая сделка по итогам противостояния наверняка приведет к значительным территориальным потерям Украины». Помимо этого, сложное положение дел на Западе также дает возможность России завершить боевые действия в соответствии с видением Москвы.

    В российской экспертной среде растет число прогнозов о завершении СВО на условиях Москвы уже в этом году.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. «Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – считает Баширов.

    В пользу завершения конфликта на условиях России говорит множество факторов, соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Но нельзя допустить «головокружения от успехов». Нашим военным еще предстоит большая работа», – акцентирует он. – «Возьмем энергетику и экономику: да, положение Украины здесь критическое и наиболее нестабильно за весь период СВО. Однако Киев давно утратил признаки суверенитета, и жизнь на внешнем обеспечении для офиса Зеленского стала нормой».

    «Киеву уже перечислили столько средств, что, по некоторым подсчетам, накоплений хватит примерно на два года войны. В нынешних условиях они, вероятно, закончатся быстрее, но о моментальном коллапсе речи пока нет», – полагает Козюлин.

    «Что касается фронта: Россия, безусловно, действует все успешнее. Любому эксперту ясно, что при текущих темпах ВС РФ рано или поздно обескровят противника.

    Однако в современном мире одной правды мало – важно, как она выглядит», – считает собеседник. – «А здесь, к сожалению, западному и украинскому обывателю происходящее подают как успех: мол, мощная Россия так медленно продвигается по Донбассу. Поэтому ощущения надвигающегося краха у сторонников противника не возникает».

    «Сейчас главное – создать это чувство безысходности. Необходимо поставить яркий и громкий шах Западу на территории Украины. Тогда, возможно, завершить конфликт на наших условиях в 2026 году и удастся», – резюмировал Козюлин

    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»
    Компании Маска SpaceX и xAI объединились
    Эпштейн посещал ЧМ-2018 в России и рассматривал анкеты местных девушек
    Росархив открыл доступ к уникальным документам XVII века онлайн
    Москвичей предупредили о морозах до минус 30 градусов
    Назван вероятный путь завоза оспы обезьян в Россию

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации