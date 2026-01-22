Tекст: Андрей Резчиков

В Курской области обнаружили массовые захоронения. Найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее аппарат и местные власти составили реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь после вторжения. Всего в него включили 2173 человека, из них обнаружить удалось 1378.

Москалькова рассказала, что постоянно получает сведения о преступлениях, совершаемых ВСУ, которые фактически проводят политику геноцида русскоязычного населения. Она уточнила, что в январе поступило более полусотни подобных сигналов. По каждому из них направлена информация в ООН, президенту Международного комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ.

При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Назначенный недавно министром обороны Михаил Федоров заявил, что целью ВСУ является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что в этих словах нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что события, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, – это геноцид, ранее неоднократно говорил Путин. По его словам, истребление людей в регионе продолжалось практически девять лет. «Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях», – акцентировал глава государства.

Председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимир Рогов ранее высказал мнение, что действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть квалифицированы как геноцид. Случаи расстрела мирных жителей и убийства всех мужчин боевиками ВСУ были зафиксированы в таких поселениях, как Русское Поречное, Коренево и Николаево-Дарьино.

Отметим, в среду Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе, где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

Авторы исследования пришли к выводу, что «киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем». В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

Напомним, в конце прошлого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины за преступления против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Фигурантами уголовного дела по статье 357 УК РФ (геноцид) стали представители местной элиты, начиная с 2014 года.

Как отмечают в экспертной среде, у следователей уже накоплено множество подтверждений того, что украинские военнослужащие совершали на территории Курской области преступления против человечности. Все эти материалы следует приобщить к делам, которые должен рассмотреть специальный трибунал.

«Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

«Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

«Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал.

Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору»,

– подчеркнул Григорьев. Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

«У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе», – указал член ОП, назвав лучшим ответом успехи российских Вооруженных сил.

О том, что преступления противника в Курской области носят признаки геноцида, говорит и военный эксперт Василий Дандыкин. «Я напомню, что от пуль и огня в Хатыни погибли 149 человек, в том числе 75 детей, которым не исполнилось 16 лет. А нам еще только предстоит подвести горькие итоги. Поэтому, разумеется, все это почерк нацистов. ВСУ этого и не скрывали, все следы преступлений остались», – отметил он.

Эксперт подчеркивает, что дать окончательную правовую оценку событиям сможет только специально созданный трибунал, для чего потребуется предпринять различные процессуальные шаги. Именно поэтому российские правоохранительные органы ведут тщательное расследование всех фактов: собирают улики, опрашивают свидетелей и вскрывают чудовищные факты.

По его оценке, вторжение в курское приграничье было «карательным походом» с информационной подоплекой. «Это очень показательный момент, указывающий на то, с кем мы имеем дело. Вполне вероятно, что в этих карательных операциях также участвовали иностранные наемники, в том числе из Колумбии и других стран», – рассуждает Дандыкин. Сейчас уже есть неопровержимые доказательства специфического умысла на физическое уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой.