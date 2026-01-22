  • Новость часаПутин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    22 января 2026, 21:20 • Общество

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни.

    В Курской области обнаружили массовые захоронения. Найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее аппарат и местные власти составили реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь после вторжения. Всего в него включили 2173 человека, из них обнаружить удалось 1378.

    Москалькова рассказала, что постоянно получает сведения о преступлениях, совершаемых ВСУ, которые фактически проводят политику геноцида русскоязычного населения. Она уточнила, что в январе поступило более полусотни подобных сигналов. По каждому из них направлена информация в ООН, президенту Международного комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Назначенный недавно министром обороны Михаил Федоров заявил, что целью ВСУ является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что в этих словах нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    О том, что события, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, – это геноцид, ранее неоднократно говорил Путин. По его словам, истребление людей в регионе продолжалось практически девять лет. «Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях», – акцентировал глава государства.

    Председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимир Рогов ранее высказал мнение, что действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть квалифицированы как геноцид. Случаи расстрела мирных жителей и убийства всех мужчин боевиками ВСУ были зафиксированы в таких поселениях, как Русское Поречное, Коренево и Николаево-Дарьино.

    Отметим, в среду Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе, где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Авторы исследования пришли к выводу, что «киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем». В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Напомним, в конце прошлого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины за преступления против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Фигурантами уголовного дела по статье 357 УК РФ (геноцид) стали представители местной элиты, начиная с 2014 года.

    Как отмечают в экспертной среде, у следователей уже накоплено множество подтверждений того, что украинские военнослужащие совершали на территории Курской области преступления против человечности. Все эти материалы следует приобщить к делам, которые должен рассмотреть специальный трибунал.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал.

    Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору»,

    – подчеркнул Григорьев. Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе», – указал член ОП, назвав лучшим ответом успехи российских Вооруженных сил.

    О том, что преступления противника в Курской области носят признаки геноцида, говорит и военный эксперт Василий Дандыкин. «Я напомню, что от пуль и огня в Хатыни погибли 149 человек, в том числе 75 детей, которым не исполнилось 16 лет. А нам еще только предстоит подвести горькие итоги. Поэтому, разумеется, все это почерк нацистов. ВСУ этого и не скрывали, все следы преступлений остались», – отметил он.

    Эксперт подчеркивает, что дать окончательную правовую оценку событиям сможет только специально созданный трибунал, для чего потребуется предпринять различные процессуальные шаги. Именно поэтому российские правоохранительные органы ведут тщательное расследование всех фактов: собирают улики, опрашивают свидетелей и вскрывают чудовищные факты.

    По его оценке, вторжение в курское приграничье было «карательным походом» с информационной подоплекой. «Это очень показательный момент, указывающий на то, с кем мы имеем дело. Вполне вероятно, что в этих карательных операциях также участвовали иностранные наемники, в том числе из Колумбии и других стран», – рассуждает Дандыкин. Сейчас уже есть неопровержимые доказательства специфического умысла на физическое уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой.

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации