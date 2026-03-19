Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».5 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов
В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.
Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.
Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.
Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.