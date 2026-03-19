Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

Стоимость газа в Европе превысила 850 долларов впервые с января 2023 года

Tекст: Мария Иванова

Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.