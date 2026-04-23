«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
В 20-й пакет санкций ЕС вошли 117 граждан и 60 юрлиц России
Очередной пакет европейских ограничений затронул 117 граждан и 60 организаций России в рамках масштабного расширения санкционного давления.
Европейский союз официально утвердил новые меры персонального и экономического воздействия в отношении Москвы, передает РИА «Новости». Брюссель ввел в действие 20-й пакет санкций против России, о чем сообщили представители министерства иностранных дел Эстонии.
«Еще 60 компаний будут добавлены в список... В список лиц, подпадающих под санкции, будут добавлены еще 117 физических лиц», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Указанные граждане и организации пополнили уже действующий санкционный перечень.
Накануне послы Евросоюза согласовали эти ограничительные меры вместе с кредитом Киеву.
При этом Еврокомиссия отказалась включать в данный документ запрет на перевозку российской нефти.