Оппозиция Армении заявила о «каруселях» на парламентских выборах

Tекст: Ольга Иванова

Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян заявил о нарушениях в ходе парламентских выборов, передает РИА «Новости». По его словам, правящая партия использует манипуляции для влияния на волеизъявление граждан.

«Очевидно, что на участках, используя весь административный ресурс, пытаются осуществлять манипуляции... У нас есть случаи, когда пытаются направлять граждан, запугивать их, пытаясь повлиять на свободное волеизъявление людей», – заявил политик. Он добавил, что зафиксированы факты вбросов бюллетеней правящей партии «Гражданский договор».

Сагателян также указал на массовые задержания сторонников оппозиции. Целью таких действий он назвал дезорганизацию работы предвыборных штабов. Несмотря на давление, высокая явка показывает неспособность властей удержать позиции, считает представитель блока Роберта Кочаряна.

В выборах участвуют 18 политических сил. По оценкам социологов, партию премьер-министра Никола Пашиняна готовы поддержать около 37% избирателей, тогда как оппозиция в сумме может набрать порядка 49%. Ранее российские официальные лица выражали сомнения в честности избирательного процесса в республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования социологи спрогнозировали победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор».

В мае силовики провели обыски в штабе оппозиционного предвыборного блока «Армения».

В прошлом году суд арестовал бывшего депутата парламента Рубена Акопяна по обвинению в призывах к свержению власти.