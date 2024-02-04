Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Такер Карлсон, судя по всему, находится в Москве. Он выразил надежду на то, чтобы это было интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Ведомости».

В Сети также появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

В сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

«Подождем – увидим». Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность интервью Путина Карлсону.

Напомним, перед началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Карлсона уволили с телеканала Fox News и попробовали запретить ему профессиональную деятельность, надавив на жадность.