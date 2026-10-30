На саммите Россия – Африка подписали 53 межправительственных документа

По итогам саммита Россия – Африка подписали 53 документа о сотрудничестве

Tекст: Катерина Туманова

На полях саммита было заключено 53 межправительственных и межведомственных документа, передает сайт президента России.

В перечень вошли, к примеру, договор об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также соглашение с Намибией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Мероприятия в рамках третьего саммита Россия – Африка проходили в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина на полях саммита Россия – Африка. В дни саммита президент России провел порядка 20 встреч с иностранными лидерами. Сам Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений. Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.