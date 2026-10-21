Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Кушнер передал требование США Киеву прекратить удары по НПЗ России
Axios: Кушнер передал Зеленскому требование прекратить удары по НПЗ
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в Осло озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
По данным Axios, Джаред Кушнер передал требование Трампа в ходе видеоконференции.
«Джаред был очень прямолинеен», – говорится в публикации издания. Кушнер не смог приехать в Осло лично из-за гриппа, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира. В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс, Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф уговаривали Владимира Зеленского прекратить бить по НПЗ.
Также президент США назвал удары Украины по российским НПЗ позором.