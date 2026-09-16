  • Новость часаЛавров исключил возвращение России в объятия Европы
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 14:08 • Новости дня

    Лавров заявил о желании Европы сохранить нацистский режим на Украине

    Лавров: Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине и ввести туда мобилизационные силы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи заявил, что европейские страны стремятся сохранить текущие власти в Киеве и обсуждают возможность ввода войск на подконтрольные им территории, передает РИА «Новости».

    «Европа прежде всего, которая хочет откровенно нацистский русофобский режим сохранить у власти, вслух рассуждает о планах разместить на той территории, которую контролирует Зеленский, некие мобилизационные силы», – подчеркнул дипломат во время своего выступления.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на открытые дискуссии западных политиков о военном присутствии на Украине.

    Министр иностранных дел России раскритиковал идею европейских политиков о введении стабилизационных сил на Украину.

    Лавров заявил, что европейские столицы стремятся сохранить киевскую власть в качестве плацдарма против Москвы.

    Глава МИД назвал нереалистичными разговоры о возвращении соседней страны к границам 1991 года.

    15 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Reuters: Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные потерпели неудачу при тестировании новых дронов-перехватчиков, разработанных для уничтожения российских реактивных беспилотников, пишет агентство Reuters.

    Как сообщает Reuters, испытания новых украинских беспилотников-перехватчиков закончились неудачей из-за потери управления на высоких скоростях, что ставит под угрозу противовоздушную оборону страны предстоящей зимой, передает РИА «Новости».

    «В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей для испытаний нового поколения перехватчиков... все пошло не по плану», – отмечает зарубежное издание. По информации источников, аппараты теряли управление при достижении скорости свыше 400 км в час.

    В результате многие беспилотники разбивались в лесах и полях. Провал испытаний означает, что Украина рискует остаться зимой без достаточного количества западных систем ПВО и эффективных средств борьбы с быстрыми российскими ракетами и дронами.

    Ранее немецкие журналисты назвали новые российские реактивные беспилотники серьезной угрозой для украинской ПВО.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса подтвердил неэффективность имеющихся у ВСУ аппаратов против высокоскоростных целей.

    Британские СМИ отметили значительное превосходство российских дронов над украинскими перехватчиками в скорости.

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    15 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС

    Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок

    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице с начала года повреждены 16 автозаправочных станций, заявил исполняющий обязанности главы Киевской городской военной администрации (ГВА) Андрей Ткачев.

    По словам Ткачева, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.

    Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.

    Накануне операторы российских беспилотников поразили используемую украинскими военными автозаправочную станцию в Киеве.

    Системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой регулярные удары по топливной инфраструктуре.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

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    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    15 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Краматорск остался без света после ударов ВС России

    Рожин: Краматорск остался без света после ударов ВС России

    Краматорск остался без света после ударов ВС России
    @ Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Город Краматорск оказался полностью обесточен в результате ударов Вооруженных сил России, сообщил военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на украинские ресурсы.

    Украинские источники подтверждают информацию о потере электроснабжения в населенном пункте, написал Рожин в своем канале в мессенджере Max. Согласно сообщениям противника, инфраструктура города пострадала из-за ударов Вооруженных сил России.

    Подробностей о нанесенном ущербе пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее взрыв в промышленной зоне оставил Краматорск без электричества.

    В августе военный эксперт Борис Рожин заявил об обесточивании Одессы после российских ударов.

    В начале сентября он сообщил о поражении крупного предприятия в районе украинской столицы.

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    15 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
    Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западных политиков трезво оценивать риски поездок на украинскую территорию ради поддержки киевских властей.

    «Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Представитель министерства подчеркнула, что посещающие постсоветскую республику деятели грубо игнорируют указания собственных правительств.

    В конце августа внешнеполитические ведомства Британии, Германии, Нидерландов, Италии и ряда других европейских стран вслед за США призвали своих граждан ни в коем случае не ездить на Украину.

    В августе британский премьер Энди Бернем приехал в Киев для поддержки антироссийской фронды.

    В июле Мария Захарова призвала европейских политиков отказаться от поездок на Украину.

    Весной представитель российского МИД назвала визит Светланы Тихановской в украинскую столицу политическим туризмом.

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    16 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    На Украине после атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    После атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    Tекст: Вера Басилая

    Под Киевом после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев, сообщили военкоры.

    После атаки под Киевом загорелся поезд. Информацию о происшествии передают местные СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Известно, что горящий поезд выполнял рейс по маршруту Киев – Николаев.

    Накануне российские военные уничтожили железнодорожный состав с военными грузами.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

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    15 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен

    Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен на фоне дефицита

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость автомобильного топлива на украинских автозаправочных станциях преодолела психологическую отметку, вызвав обеспокоенность среди водителей на фоне продолжающегося дефицита.

    Стоимость бензина марки А-100 на заправках сетей UPG и «Укрнафта» достигла 100 гривен за литр, передает ТАСС. Цены на другие марки также остаются высокими: А-95 продается от 86,9 гривны (1,95 доллара), а А-92 – от 81,9 гривны (1,84 доллара).

    Дизельное топливо также стремительно дорожает. Средняя цена на него колеблется от 98,9 до 99,9 гривны за литр. По данным агентства «РБК-Украина», на некоторых АЗС стоимость дизеля уже достигла отметки в 100 гривен.

    Проблемы с топливом начались в стране летом, спровоцировав дефицит и очереди на заправках. За две недели дизель подорожал на 15-17%. Ситуацию усугубляет простой портов Большой Одессы и высокий спрос на дизель в Евросоюзе, из-за чего трейдерам сложнее находить поставщиков.

    Кроме того, на Украине резко вырос внутренний спрос на дизельное топливо. Это связано с переориентацией экспорта агропродукции на сухопутные перевозки фурами через страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях впервые также достигла рекордных 100 гривен за литр.

    В августе цена премиальных марок дизеля выросла почти до 96 гривен. А из-за дефицита сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего одному клиенту.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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    16 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду российская армия поразила объекты украинского оборонно-промышленного комплекса и сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия военной промышленности, порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве удары пришлись по территории автомобильного завода. Уточняется, что данное промышленное предприятие занималось производством специализированной техники для оснащения украинских вооруженных сил.

    Кроме того, в Одесской области поражен сухогруз. Судно находилось в порту Черноморска, оно доставляло груз военного назначения.

    Во вторник днем российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    Несколько дней назад российские военные поразили грузовое судно с военным имуществом в порту Одессы.

    В начале сентября ВС России уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморска.

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    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    15 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выделил 20 млн долларов на строительство нового завода по производству тротила в Финляндии, который планируется запустить к 2028 году, сообщило финское Минобороны.

    Финляндия получила от Соединенных Штатов 20 млн долларов финансовой поддержки на строительство завода по производству тротила, передает РИА «Новости». Новое предприятие строится в городе Пори и будет введено в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше.

    «Проект получил 20 млн долларов финансовой поддержки от Соединенных Штатов», – говорится в сообщении финского ведомства. Производственный комплекс будет выпускать взрывчатку для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Финляндия запланировала срочное строительство завода по производству тротила.

    Впоследствии европейские страны столкнулись с острым дефицитом этого взрывчатого вещества из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

    Для решения проблемы нехватки боеприпасов американские власти выделили средства на возведение собственного предприятия в штате Кентукки.

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    15 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Суд разрешил Ермаку не носить электронный браслет из-за «угрозы здоровью»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освобожден от обязанности носить электронный браслет из-за предполагаемой угрозы его жизни и здоровью.

    Высший антикоррупционный суд Украины позволил бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку снять электронный браслет, передает РИА «Новости». Такое решение было принято в связи с тем, что устройство якобы представляет угрозу для жизни и здоровья обвиняемого в коррупции экс-чиновника.

    «Дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Этот факт стал одной из причин, по которым ВАКС отказал в продлении данного процессуального обязательства», – цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

    При этом Ермак по-прежнему обязан являться по вызовам следователя, сообщать о смене места жительства и работы, не покидать пределы определенных населенных пунктов и сдать на хранение документы для выезда с Украины.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила ему обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья. Тогда же суд арестовал Ермака с возможностью залога в 140 млн гривен (3,1 млн долларов), после внесения которого он вышел из СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Спустя четыре дня бывший чиновник вышел из следственного изолятора после внесения залога. В августе инстанция расширила географию возможных перемещений подозреваемого.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    16 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

    Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге призвала к «независимости» Европы и предложила оформить особый статус для Канады.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

    По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

    Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

    По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

    Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.

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