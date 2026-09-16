Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Лавров заявил о желании Европы сохранить нацистский режим на Украине
Лавров: Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине и ввести туда мобилизационные силы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи заявил, что европейские страны стремятся сохранить текущие власти в Киеве и обсуждают возможность ввода войск на подконтрольные им территории, передает РИА «Новости».
«Европа прежде всего, которая хочет откровенно нацистский русофобский режим сохранить у власти, вслух рассуждает о планах разместить на той территории, которую контролирует Зеленский, некие мобилизационные силы», – подчеркнул дипломат во время своего выступления.
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на открытые дискуссии западных политиков о военном присутствии на Украине.
Министр иностранных дел России раскритиковал идею европейских политиков о введении стабилизационных сил на Украину.
Лавров заявил, что европейские столицы стремятся сохранить киевскую власть в качестве плацдарма против Москвы.
Глава МИД назвал нереалистичными разговоры о возвращении соседней страны к границам 1991 года.