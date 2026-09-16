Лавров: Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи заявил, что европейские страны стремятся сохранить текущие власти в Киеве и обсуждают возможность ввода войск на подконтрольные им территории, передает РИА «Новости».

«Европа прежде всего, которая хочет откровенно нацистский русофобский режим сохранить у власти, вслух рассуждает о планах разместить на той территории, которую контролирует Зеленский, некие мобилизационные силы», – подчеркнул дипломат во время своего выступления.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на открытые дискуссии западных политиков о военном присутствии на Украине.

Министр иностранных дел России раскритиковал идею европейских политиков о введении стабилизационных сил на Украину.

Лавров заявил, что европейские столицы стремятся сохранить киевскую власть в качестве плацдарма против Москвы.

Глава МИД назвал нереалистичными разговоры о возвращении соседней страны к границам 1991 года.