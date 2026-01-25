  • Новость часаПесков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    25 января 2026, 15:37

    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    24 января 2026, 18:23
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    24 января 2026, 20:26
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины

    Axios: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    25 января 2026, 11:20
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 21:16
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не впервые «европейским импотентам» плюют в лицо США и их «отсталый пасынок» с Украины Владимир Зеленский.

    Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику Владимира Зеленского в адрес европейских стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобное отношение к «импотентам из ЕС» встречается не впервые, подчеркнув, что сначала европейцам, по его словам, «плюют в лицо» Соединённые Штаты, а теперь и «их отсталый пасынок».

    «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», – считает Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме и обвинил европейские страны в слабом ответе на вызовы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Зеленского в Давосе, отметив его критику в адрес Европы.

    24 января 2026, 17:22
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину

    Орбан заявил о существовании соглашения ЕС об отправке войск на Украину

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Евросоюзе имеется подписанный документ, разрешающий при необходимости отправку войск на Украину.

    У Евросоюза уже имеется подписанный документ, предусматривающий возможность отправки войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот шаг означает не только готовность Европы поддержать Киев, но и фактическое вовлечение ЕС в вооружённый конфликт.

    «Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни», – отметил Орбан.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году и Венгрия должна стараться не участвовать в этом конфликте.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки нападения на страну встретят сокрушительный ответ.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не планирует воевать с Европой, но готова к обороне в случае начала войны со стороны Европы.

    24 января 2026, 20:08
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    24 января 2026, 21:04
    МИД: США не выполнили обещание отпустить россиян с танкера «Маринера»

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера» (Marinera) по-прежнему остается нерешенной, несмотря на публичные обещания США об их освобождении, заявил МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, США не выполнили обещание освободить двух российских моряков, входящих в экипаж танкера «Маринера», который был задержан американскими властями, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России подчеркнул, что вопрос до сих пор остается нерешенным, несмотря на публичные заверения Вашингтона.

    Ранее Россия сразу же обратилась к США после задержания танкера «Маринера», чтобы добиться освобождения двух российских моряков.

    Власти США 7 января подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Захарова 9 января сообщила, что США решили освободить двух моряков с задержанного танкера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    24 января 2026, 18:51
    Самолет с делегацией России вылетел из Абу-Даби после переговоров

    Tекст: Мария Иванова

    После двухдневных переговоров по вопросам безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби российская делегация покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    Самолет, на борту которого, предположительно, находилась российская делегация, вылетел из Абу-Даби после завершения переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно Ил-62 покинуло столицу ОАЭ в 18.35 по местному времени, что соответствует 17.35 по Москве.

    Напомним, что в Абу-Даби состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины. Встреча была посвящена вопросам безопасности и прошла в течение двух дней – в пятницу и субботу.

    Правительство ОАЭ охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные. Власти также отметили, что стороны из России и с Украины смогли провести прямой диалог, что стало важным шагом в процессе консультаций.

    Американская делегация с министром армии Дэниелом Дрисколлом также отправилась в аэропорт после завершения переговоров.

    24 января 2026, 17:57
    Уиткофф и Кушнер участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    В столице ОАЭ прошли переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, где за столом делегации России и Украины оказались напротив друг друга.

    Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    За столом переговоров также находились американские представители, среди которых были специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Встреча прошла за П-образным столом, где место посередине заняли американцы, а делегации России и Украины разместились по разным сторонам.

    В рабочей группе, помимо Уиткоффа и Кушнера, участвовали сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Переговоры длились два дня и были посвящены вопросам безопасности в контексте конфликта на Украине. По итогам встречи стороны не делали публичных заявлений, подробности обсуждений не раскрывались.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США.

    Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

    Американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт после завершения переговоров по Украине.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    25 января 2026, 15:34
    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, при встрече в Кремле выразил восхищение переводчиком президента России Владимира Путина Алексеем Садыковым.

    Кадры этой встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Во время общения Уиткофф обратился к Садыкову с фразой: «О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле».

    Ранее Уиткофф сообщил, что власти России, США и Украины определили новую дату встречи по обсуждению урегулирования конфликта, договорившись провести переговоры в Абу-Даби на следующей неделе.

    В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями.

    Напомним, встреча Путина и Уиткоффа состоялась в четверг. Переговоры продлились почти четыре часа.

    25 января 2026, 15:47
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    @ Ferrari/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум надели специальные «умные кольца», фиксирующие уровень стресса.

    На этот необычный аксессуар обратил внимание автор передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, аналогичные устройства были замечены у обоих гостей. Эти «умные» кольца фиксируют не только уровень стресса, но и пульс, а также фазы сна. Кроме того, журналист отметил, что на запястье Кушнера была красная нить, которую часто связывают с верой в удачу и крепкое здоровье.

    Зарубин добавил, что американские представители выглядели спокойными, стресса при встрече не испытывали. По его словам, в ходе беседы царила доброжелательная атмосфера: «Улыбки были, похлопывания по плечу и даже шутки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    24 января 2026, 18:45
    Стало известно о месте переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Первый день переговоров между делегациями России, США и Украины прошла во дворце Шаты, расположенном на берегу канала в Абу-Даби.

    Делегации России, США и Украины встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив, передает РИА «Новости».

    Это резиденция, где президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян часто принимает высокопоставленных иностранных гостей.

    В апреле текущего года в этой же резиденции прошла встреча президента ОАЭ с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, в феврале 2025 года во дворце Шаты был принят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби, они проходили в закрытом для прессы режиме.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    25 января 2026, 01:52
    Снежная буря оставила без света более 130 тыс домов в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером субботы сильная снежная буря спровоцировала массовые отключения электричества, затронувшие десятки тысяч домов в разных штатах США.

    По информации, предоставленной РИА «Новости», число отключений электричества в США к вечеру субботы достигло 130 758 случаев, согласно данным сайта Poweroutage.

    Наиболее пострадали штаты Техас и Луизиана, где без света остались 50 947 и 50 907 домов соответственно.

    Национальная метеорологическая служба прогнозирует в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины сильные снегопады и опасный гололед, что может привести к дальнейшим перебоям в электроснабжении.

    Из-за неблагоприятных погодных условий чрезвычайное положение было объявлено как минимум в 21 штате.

    Власти предупреждают жителей о возможных новых отключениях и призывают соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США мощный снежный шторм вызвал отмену около 12 тыс. авиарейсов и массовые отключения электричества в ряде штатов.

    В преддверии шторма власти отменили более 8,3 тыс. рейсов и объявили чрезвычайное положение в 18 штатах, под угрозой оказались более 200 млн жителей.

    25 января 2026, 00:04
    Полиция Албании применила газ и водометы против протестующих

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Тираны полиция использовала спецсредства для разгона демонстрантов, атаковавших здание правительства пиротехникой после оппозиционного митинга.

    Как сообщает Albanian daily news, вечером в субботу после завершения митинга оппозиционной Демократической партии Албании у офиса премьер-министра Эди Рамы участники акции начали забрасывать здание коктейлями Молотова и пиротехникой.

    В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать собравшихся.

    В результате столкновения протестующие отошли в сторону албанского парламента. Митинг был связан с обвинениями в адрес правящей Социалистической партии и ее лидера Эди Рамы в коррупции.

    Лидер Демократической партии Сали Бериша во время акции вновь обвинил Социалистическую партию в подтасовке итогов выборов 2025 года и призвал к отставке правительства.

    Ранее, 18 декабря, депутаты Демократической партии на заседании парламента устроили беспорядки с использованием пиротехнических средств из-за коррупционного скандала с вице-премьером Белиндой Балуку.

    В конце ноября специальный суд по делам коррупции и оргпреступности одобрил отстранение Балуку от должности на время расследования коррупции при дорожном строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года для закупки американского оружия для нужд украинских военных.

    Евросоюз и Албания приступили к переговорам по пятому кластеру переговорных глав в рамках процесса вступления страны в ЕС, который продолжается 16 лет.

    Премьер Албании Эди Рама заявил о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией, отметив прекращение поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    24 января 2026, 22:04
    Стармер обсудил с Трампом приоритет усиления безопасности Арктики для Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике как один из ключевых приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом укрепление безопасности в Арктике, передает РИА «Новости».

    В заявлении Даунинг-стрит отмечается: «Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства».

    Власти Британии подчеркивают приверженность активной роли Лондона в этом стратегически важном регионе.

    Ранее канцелярия главы британского правительства заявила о готовности Лондона в полной мере участвовать в обеспечении безопасности Арктики, о чем Стармер сообщил генсеку НАТО Марку Рютте.

    Эта позиция подчеркивает курс правительства на укрепление сотрудничества с союзниками по безопасности с учетом растущего интереса к региону.

    Дополнительное внимание к Арктике связано и с территориальными вопросами по Гренландии, которая входит в состав Датского королевства.

    Дональд Трамп ранее заявлял, что остров должен принадлежать США, однако власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от подобных шагов и подчеркнули важность соблюдения территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

    Дания призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе. Американский вице-президент заявил о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии и подчеркнул значимость сделки для глобальной стабильности.

    24 января 2026, 23:59
    Уиткофф: Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби на следующей неделе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России, США и Украины определили новую дату встречи по обсуждению урегулирования конфликта, договорившись провести переговоры в Абу-Даби. на следующей неделе.

    Россия, США и Украина договорились о продолжении переговоров, которые состоятся на следующей неделе в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».

    «Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», – заявил Уиткофф. Он отметил, что прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров были конструктивными.

    Американский дипломат также подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа полна решимости добиться урегулирования конфликта на Украине. Подробности будущих дискуссий пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ прошли переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, где делегации России и Украины оказались напротив друг друга.

    В переговорах президента России с представителями США на этой неделе впервые принял участие новый представитель Джош Грюнбаум.

    Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби отправилась в аэропорт.

    •
  • О газете
    •

