Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью газете Die Presse отметил, что Евросоюз должен выстраивать внешнюю политику с учетом собственных интересов, передает ТАСС. По его словам, «Когда речь заходит о Евросоюзе, я думаю: ЕС должен разговаривать с Россией, а не продолжать передавать свою внешнюю политику на аутсорсинг Вашингтону. В конце концов, Россия – сосед Европейского союза, а не сосед Соединенных Штатов. И с соседями надо беседовать».

Рама указал, что Соединенные Штаты перестали быть надежным партнером для Европы. Он подчеркнул, что современному Евросоюзу важно самостоятельно решать вопросы безопасности и внешней политики.

Премьер также напомнил о сложной истории взаимоотношений Тираны и Москвы. По словам Рамы, контакты между Албанией и Россией ослаблены из-за событий 1961 года, когда Албания разорвала отношения с СССР после критики сталинизма, и государственные визиты между странами отсутствовали в течение 35 лет.

