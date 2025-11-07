Глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал прогресс в переговорах России и США

Tекст: Вера Басилая

Глава РФПИ Дмитриев ожидает дальнейшего прогресса в переговорах между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования конфликта на Украине и экономического взаимодействия, передает ТАСС.

Дмитриев сообщил о продуктивных переговорах с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, которые продолжались три дня.

В рамках этих встреч стороны обсудили вопросы, связанные с достижением мира, торговлей, экономическим сотрудничеством и инициативой США по запрету нацистской идеологии на Украине. По словам Дмитриева, есть основания рассчитывать на прогресс в ближайшее время.

Ранее в рамках встречи с лидерами пяти стран Центральной Азии в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что за последние месяцы ему удалось добиться прекращения сразу восьми вооруженных конфликтов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что конфликт на Украине сложен для разрешения из-за недоверия сторон, однако прогресс все же есть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что будапештский саммит России и США потребуется на определенном этапе, но для его проведения необходима серьезная экспертная подготовка.

